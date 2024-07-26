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В Госдуме оценили слова Помпео о возможных планах Трампа по поддержке Украины

Депутат ГД Журова: Трамп никогда не был лоялен по отношению к России
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в пятницу, 26 июля, отреагировала на слова бывшего американского госсекретаря Майка Помпео о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, возможно, планирует продолжить поддержку Украины в случае победы на выборах. Она подчеркнула, что экс-глава Белого дома никогда не был лоялен по отношению к России.

Накануне бывший американский госсекретарь Майк Помпео написал в колонке для газеты The Wall Street Journal (WSJ), что республиканец Трамп в случае победы на выборах может разработать программу передачи взаймы или в аренду американского вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия для Украины на $500 млрд, сообщает 360.ru.

Мирный план Трампа в отношении Украины, по мнению Помпео, поможет также «снять ограничения на виды оружия, которые Киев может получать и использовать», передает НСН.

В своей статье Помпео также написал, что в случае победы на выборах Трамп может «оживить» НАТО для противостояния с Россией и Китаем, сообщается на сайте kp.ru.

«Трамп не был лояльно настроен к России, когда был избран на прошлый срок. Все питали на этот счет огромные надежды, но в итоге был увеличен бюджет на борьбу со «стратегическими врагами» — Россией и Китаем. Это вопрос интересов. Все прекрасно понимают, что вооружение, его создание, его продажа — это огромные деньги», — объяснила депутат в беседе с Lenta.Ru.

Она добавила, что если Трамп увидит здесь экономическую выгоду для США, то он будет снабжать оружием страны, которые граничат с Россией.

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Ранее, 20 июля, Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в эфире национального телемарафона сообщил, что Трамп может приехать в Киев для личной встречи с украинским лидером. Он отметил, что было зафиксировано «принципиальное согласие» на этот прием.

19 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского, в ходе которого экс-лидер США пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всём мире» и положит конец украинскому конфликту. Он также назвал этот разговор очень хорошим.

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