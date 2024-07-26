Лавров и глава МИД Турции обсудили дальнейшее взаимодействие Москвы и Анкары

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во Вьентьяне провел встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которой стороны условились о ходе дальнейшего взаимодействия Москвы и Анкары. Об этом 26 июля сообщает МИД РФ.

«Рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений с упором на меры по обеспечению поступательного расширения торгово-экономического сотрудничества. <…> Затронут график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне», — отмечено на сайте российского ведомства.

Уточняется, что во время переговоров также были обсуждены отдельные аспекты взаимодействия России и Турции на международной арене, в том числе на многосторонних площадках.

Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН 25 июля. В рамках визита министр посетит совещания в столице на уровне глав МИД в трех форматах: Россия – АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности.

В этот же день Лавров он провел встречу с главой МИД КНР Ван И, отметив, что Россия и Китай должны сообща противодействовать внешнему вмешательству в дела Юго-Восточной Азии и делать всё для защиты структуры АСЕАН. Он добавил, что приоритетом на повестке дня двух стран является реализация задач комплексного национального развития государств.

До этого, 18 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала визит Лаврова на совещание АСЕАН в Лаос. Она подчеркнула, что Россия рассматривает АСЕАН в качестве одного из ключевых партнеров в контексте реализации инициативы президента Путина о выстраивании новой архитектуры евразийской безопасности.