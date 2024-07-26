Подозреваемый в подрыве авто в Москве участвовал в протестах на Манежной площади

Подозреваемый в подрыве автомобиля военного на севере Москвы Евгений Серебряков принимал участие в несанкционированных акциях протеста в марте 2014 года на Манежной площади. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил источник «Известий».

Подозреваемый ранее в этот день также признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Как уточнили в ФСБ России, Серебряков рассказал, что за устранение российского военного ему обещали паспорт гражданина Украины, а также от $10 тыс. до $20 тыс. вознаграждения.

Внедорожник взорвался на парковке около жилого многоквартирного дома в Москве 24 июля. В результате пострадал мужчина, ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было выяснено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.

Пострадавший оказался военнослужащим, а взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Серебряков был задержан в Турции, позднее его экстрадировали в Россию. Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте Серебрякова.