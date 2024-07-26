Автодилеры призвали отложить индексацию утильсбора

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с предложением перенести начало индексации утилизационного сбора на следующий год. Об этом говорится в письме РОАД на имя главы Минпромторга Антона Алиханова, сообщают «Ведомости» 26 июля.

Эти меры позволят уточнить параметры повышения утильсбора и ввести меры господдержки рынка. Прежде чем повышать утильсбор, необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые не выпускаются в России, а также создать механизмы поддержки для автопрома, считают в РОАД.

24 июля гендиректор дилерского холдинга «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич рассказал, что с учетом повышения утилизационного сбора на автомобили осенью официально поставляемые китайские машины могут подорожать в РФ на 10–12% в этом году. Как отметил заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев, в первом полугодии 2024 года цены на новые автомобили выросли в районе 3–5%.

15 июля стало известно, что кабинет министров планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и некоторые категории спецтехники до 2030 года. Предполагается, что с 1 октября утилизационный сбор на автомобили повысится на 70–85%.