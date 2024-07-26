Приключения электроники: в России растет производство компьютеров

С января по июнь 2024 года рост производства электроники, техники и оптических изделий в России составил 35% в сравнении с итогами первых шести месяцев прошлого года, сообщает Росстат. При этом июньские показатели в этом году превосходят данные за июнь 2023-го на 81,6%. Что касается производства компьютеров, их частей и принадлежностей, то в этой категории рост год к году составил 49,2%, а в денежном выражении — 59 млрд рублей. Как идет процесс импортозамещения и что конкретно производится — в материале «Известий».

Какие компьютеры делает Россия

Импортозамещение в сфере электроники и оптики активно развивается, но полностью заменить иностранные комплектующие, материалы и устройства пока не удается. Однако в России производится ряд компонентов для компьютеров и электроники, в том числе печатные платы и корпусные детали.

«Известия» отправили запрос в Минпромторг, но на момент публикации ответ не поступил.

На сегодня значение импорта в области компьютеров и электроники всё еще велико, импортозамещение пока не справляется, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

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— Например, высокопроизводительные процессоры, специализированные графические чипы и другие ключевые элементы в значительной степени закупаются за границей, — рассказал он.

Производство компьютерной техники в России четко делится на два сектора: оборонный и частный, комментирует директор Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов.

— В частном секторе производство компьютерной техники преимущественно ориентировано на сборку из зарубежных компонентов, в первую очередь из Китая. Многие компании собирают корпоративные сервера и дата-центры. В России более 7 тыс. компаний занимаются производством компьютерной техники, но большинство из них относятся к оборонно-промышленному комплексу. Неудивительно, что в последнее время выручка этих организаций постоянно растет, — поясняет Степан Земцов.

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Модель для сборки

Как пояснили «Известиям» в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, высокие результаты производства достигнуты в основном за счет сборки на иностранной компонентной базе и комплектующих. В первую очередь это касается сектора микроэлектроники и чипов, уточнили в пресс-службе института.

Впрочем, там отметили и тренд на повышение уровня локализации. По данным аналитиков, процесс идет точечно в некоторых видах ИКТ-оборудования, часто за счет встроенного ПО («прошивки») в серверах и системах хранения данных.

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В России собирают ноутбуки и стационарные компьютеры, а также серверы и системы хранения данных на базе центрального процессора Intel, утверждает руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.

— Для собственной разработки пока не хватает объемов рынка сбыта, — поясняет она.

Как в России помогают разработчикам

В перспективе должно происходить повышение уровня локализации и вклада собственных разработок, солидарны опрошенные эксперты. Темпы импортозамещения внушают оптимизм — это доказывает прирост в десятки процентов в год. Так, по итогам 2023 года прирост производства составил 32,8%, а по результатам I квартала 2024 года — 42,4%.

Динамика роста импортозамещения не всегда ровная, скачкообразная: то на 30%, то на 80%, утверждает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Это показатель изначально низкой базы, которая используется при подсчете. В то же время с каждым разом темпы роста будут замедляться из-за постепенного увеличения базы, поэтому нагляднее будет оценивать изменения в абсолютных значениях. Так, объемы производства на конец 2023 года оценивались в 35 млрд рублей, а по итогам первого полугодия 2024 года — уже 59 млрд рублей, — говорит эксперт.

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Национальный проект развития электронной промышленности, который действует с 2022 года, включает четыре федеральных проекта: «Развитие технологий производства электроники» (247,2 млрд рублей), «Подготовка кадров» (443 млрд рублей), «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники» (880,7 млрд рублей), «Прикладные исследования, разработка и внедрение» (1,174 трлн рублей).

При этом максимальный размер субсидий подняли с 350 млн рублей до 1,5 млрд рублей в 2023 году.

— Программы показывают эффективность, так как государство привязывает меры поддержки к доле и (или) наличию отечественных критически значимых компонентов и ПО в составе телеком-оборудования.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Например, субсидии и льготные кредиты на закупку техники оговариваются требованиями в рамках закупок по №ФЗ-44 и №ФЗ-223, — пояснили «Известиям» в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Главными мерами поддержки в условиях ограничения доступа к иностранной технике из недружественных стран Степан Земцов назвал госзаказы, льготные кредиты, средства Фонда развития промышленности (ФРП) и промышленную ипотеку.

По мнению эксперта, в России созданы все условия для интенсивного роста.

— У нас хорошие интеграторы, неплохое программное обеспечение, но очень мало производится электронных компонентов — ярко выражен дисбаланс. Таким образом, потребности внутреннего рынка на фоне внешних ограничений, роста и автоматизации экономики только увеличиваются, — говорит Степан Земцов.