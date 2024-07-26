Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Москву, стал «европейским смутьяном», хотя не говорил о поддержке России, а только пытался понять позицию Москвы по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Фрагмент выступления 26 июля публикует Telegram-канал «Мастерской новых медиа».

«Смотрите, появился Орбан, такой «европейский смутьян», такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: «Я поддерживаю Россию». Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил о желании Орбана понять позиции сторон украинского конфликта. Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что венгерский премьер наряду с Россией посетил и Украину, и Китай.

«И он поехал в Киев, в Китай, ну и в Москву приехал. Так за эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом», — заключил Песков.

24 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство реакцией ЕС на поездку Орбана в Москву. Днем ранее глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, пожаловался на то, что премьер Венгрии, будучи в Киеве, не рассказал ему о своей предстоящей поездке в российскую столицу.

Венгрия начала свое председательство в ЕС 1 июля. После этого Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования кризиса.

Европейские политики раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. 15 июля стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время венгерского председательства.