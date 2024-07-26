Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при подрыве авто в Москве военного
Состояние военнослужащего, пострадавшего в результате подрыва автомобиля на севере Москвы, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом 26 июля сообщили ТАСС в медицинских службах.
«Находится в медицинском учреждении в стабильно тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Его жена также проходит лечение, она получила осколочные ранения в результате взрыва.
Внедорожник взорвался на парковке около жилого многоквартирного дома в Москве 24 июля. В результате пострадал мужчина, ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было выяснено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.
Пострадавший оказался военнослужащим, а взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. СК установил личность подозреваемого, им оказался 29-летний Евгений Серебряков. Он в тот же день был задержан в Турции, позднее его экстрадировали в Россию. Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте Серебрякова.
Подозреваемый также признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Как уточнили в ФСБ России, Серебряков рассказал, что за устранение российского военного ему обещали паспорт гражданина Украины, а также от $10 тыс. до $20 тыс. вознаграждения.