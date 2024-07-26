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Генсовет ЕР предложил президенту кандидатуры на посты глав трех регионов

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Фото: ТАСС/Сандурская Софья
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Генеральный совет «Единой России» предложил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры Сергея Аксенова, Махмуд-Али Калиматова и Казбека Кокова на посты глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Об этом 26 июля сообщил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

«Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии — Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии — Казбека Кокова. Коллеги входят в высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Теперь после сбора всех предложений от политических партий Путин внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы для проведения голосования.

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Ранее, 25 июля, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил в «МИЦ Известия», что избиратели ждут от глав регионов умения оперативно решать задачи, интерактивности и откровенности. Он также добавил, что тезис о том, что жители региона хотели бы видеть во главе администрации «крепкого хозяйственника», отходит на второй план.

До этого, 5 июня, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что на фоне кадровых ротаций избирательная кампания единого дня голосования в текущем году может быть расширена. Так, к ранее запланированным могут добавиться кампании по выборам глав регионов и довыборам в Государственную думу.

Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. Глав регионов выберут в 21 субъекте России. Выдвинуты 147 кандидатов, причем большая их часть — от 20 политических партий.

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