Политолог назвал запросы избирателей к кандидатам в главы регионов

Избиратели ждут от глав регионов умения оперативно решать задачи, интерактивности и откровенности. Об этом 25 июля во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы-2024: губернаторские кампании в условиях феномена супербольшинства» в «МИЦ Известия» сообщил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Есть запрос на быстрое решение проблем, есть запрос на интерактивность, на эмпатию, на взаимодействие с людьми. Я бы даже сказал, что от «новой искренности» мы перешли к циничной откровенности», — уточнил эксперт.

Он также добавил, что тезис о том, что жители региона хотели бы видеть во главе администрации «крепкого хозяйственника», отходит на второй план.

Ранее, 5 июня, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что на фоне кадровых ротаций избирательная кампания единого дня голосования в текущем году может быть расширена. Так, к ранее запланированным могут добавиться кампании по выборам глав регионов и довыборам в Государственную думу.

Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. Глав регионов выберут в 21 субъекте России. Выдвинуты 147 кандидатов, причем большая их часть — от 20 политических партий.