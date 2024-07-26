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Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Отказ в праве участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр легкоатлетке из Франции Соункамба Силла, исповедующей ислам, является вопиющим актом сегрегации. Об этом заявила 26 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Французский олимпийский комитет сослался на запрет ношения традиционного элемента одежды во время спортивных мероприятий», — приводит внешнеполитическое ведомство ее слова в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения. Кроме того, оно противоречит олимпийскому духу.

Она напомнила, что ранее под такими же надуманными предлогами сегрегации были подвергнуты атлеты из России и Белоруссии.

Официальный представитель МИД также обвинила французскую спортивную администрацию в том, что она пренебрегла принципом «Спорт вне политики».

Допускной режим: российская заявка на Олимпиаду-2024 сокращается
Специальная комиссия МОК отказала уже 28 нейтральным атлетам из нашей страны

Ранее, 19 июля, МОК опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в турнире на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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