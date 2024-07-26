В Петербурге на площади 1 тыс. кв. м загорелся дворец княгини Ольги Палей
В Санкт-Петербурге ночью загорелось капитально ремонтируемое здание дворца княгини Ольги Палей. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сотрудники МЧС России тушат пожар в неэксплуатируемом здании. Огонь охватил 3-этажное здание на 1 тыс. кв. метрах», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Источник «Известий» в ведомстве сообщил, что произошло частичное обрушение кровли здания. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями.
На месте тушения работают порядка 40 специалистов и 10 единиц техники. Для подачи воды были проложены магистральные линии на 100 м.
Около 7:00 мск МЧС сообщило о локализации возгорания.
Ранее, 22 июля, в одном из квест-клубов Махачкалы произошел пожар. Двух девушек госпитализировали, но спасти их не удалось, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что погибшим было 19 и 25 лет, одна из них получила ожоги 97% тела.