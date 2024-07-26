Завершился первый всероссийский театральный фестиваль «Место силы — Владивосток»

Во Владивостоке завершился большой праздник театрального искусства — Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток», который на пять дней превратил город в площадку для творчества и место силы для 11 тыс. участников.

«Это фестиваль, который действительно оставит, я это вижу по участникам, большое-большое наследие: в их умах, их сердцах, и сделает хороший задел на их профессиональный рост», — сказал режиссер, продюсер и руководитель фестиваля Дмитрий Бикбаев.

Программа фестиваля вышла далеко за пределы театральных сцен. Некоторые постановки переместились на улицы города, где проходили также творческие встречи, лекции и мастер-классы, объединявшие режиссеров и актеров, критиков и драматургов из почти сотни городов России.

Своеобразным итогом фестиваля стал спектакль «Оптимистическая трагедия» в трех действиях — сложная психологическая постановка и для зрителей, и для актеров, рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера. Над постановкой работали шесть режиссеров, каждый со своей группой артистов, а также сценарий, музыка, декорации, хореография, костюмы — всё создавалось с нуля.

Каждый день молодежного фестиваля начинался в девять утра и заканчивался часто за полночь. Пока зрители наслаждались премьерами, работники театра и актеры обсуждали секреты мастерства и рассуждали о перспективах театра как искусства.

«Самое главное для театра — получать удовольствие. Театр — это радость», — уверен декан актерского факультета школы-студии МХАТ Илья Бочарниковс.

Труппа Донецкого республиканского академического молодежного театра обратила на себя особое внимание — их спектакль «Левша» по пьесе Николая Лескова стал одним из самых популярных на смотре.

«У нас спектакль — лубок такой, не классический. Произведение все знают. Все секреты раскрывать не буду, но у нас он такой импульсивный, эмоциональный», — поделился актер театра Евгений Романенко.

По словам корреспондента, полные залы были на всех спектаклях фестиваля «Место силы — Владивосток» в течение всех дней театрального праздника. Спектакли увидели более 4 тыс. зрителей, статьи о нем в интернете собрали больше 4 млн. просмотров. А у некоторых участников на память останется новая театральная премия — «Золотая рыбка», которую вручили лучшим режиссерам, театральным менеджерам и молодым актерам.

Организаторы говорят, что «Местом силы» Владивосток будет ежегодно.

Молодежный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» стартовал 21 июля. На нем свои работы всем желающим представляли творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка и других городов. В течение пяти дней в рамках фестиваля состоятся более 100 просветительских мероприятий, в том числе творческие лаборатории и лекции от педагогов из ведущих театральных вузов России.