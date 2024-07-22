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Театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» открылся в Приморье

Молодежный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» открылся в Приморье
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Фото: РЕН ТВ
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Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» 21 июля начал работу в столице Приморья.

Гостям мероприятия с 21 по 25 июля покажут спектакли и представления не только в театрах, но и на улицах Владивостока.

Свои работы всем желающим представят творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка и других регионов.

«Театральный сквер Владивостока превратился в площадку, где одновременно проходит сразу несколько иммерсивных спектаклей. Все они со своим характером и сюжетом, а объединяет их одно — непременно веселый комедийный сценарий», — рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

По его словам, от одной постановки к другой можно ходить часами. Около памятника Владимиру Высоцкому, например, расположилась маленькая Венеция с итальянскими страстями и актерами из народа.

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Новый молодежный театральный фестиваль собрал коллективы со всей страны. На торжественном открытии выступили не только знаменитые молодые актеры, но и музыканты.

«Приветствую вас на этом замечательном событии, которое объединяет талантливых молодых артистов, режиссеров, театральных деятелей со всей страны», — сказал на открытии фестиваля председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России Владимир Машков.

В культурную программу мероприятия вошли восемь спектаклей, которые жители и гости края смогут увидеть на сценах приморских учреждений культуры. Предусмотрена и деловая программа — продуктивный обмен опытом режиссеров, продюсеров и других театральных специалистов из 96 городов разных регионов России.

На площадке обсудят развитие театра, и не только в нашей стране, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы представляем здесь современный китайский балет. А это нечто новое. Мы сохраняем традиции классического китайского танца, но всё это наполняем современными историями и сценариями», — отметил глава комитета сотрудничества в области искусства и обмена опытом Харбинского управления культуры и туризма Ба Чжэнцзюнь.

В течения пяти дней фестиваля пройдет более 100 просветительских мероприятий. Запланированы творческие лаборатории и лекции от педагогов из ведущих театральных вузов России.

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