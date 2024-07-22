Театральный резон: у «Золотой маски» может появиться собственная сцена

Глава Союза театральных деятелей, худрук Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков попросил Минкультуры передать здание на «Коломенской» для спектаклей «Золотой маски». Еще в 2015 году Олег Табаков заложил там, на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской улицей, филиал МХТ имени Чехова. Спустя девять лет проект далек от завершения . «Известия» поговорили с председателем СТД и узнали, возможно ли закончить стройку и открыть новый театр в Москве.

«Чайка» упорхнула

Олега Табакова помнят не только как великого актера. Он был еще и великим, непревзойденным менеджером. Из угольного подвала на Чаплыгина Табаков сделал свой театр-студию, он был директором «Современника», после ухода Олега Ефремова возглавил Художественный театр, открыл колледж для одаренных детей и растил там себе артистов.

В 2015 году он пригласил труппу МХТ имени Чехова на пустырь у метро «Коломенская». Здесь Табаков заложил камень в основание нового здания Художественного театра.

— Эта сцена на «Коломенской» задумывалась Олегом Табаковым копией МХТ имени Чехова, — рассказал «Известиям» Владимир Машков. — Еще одна сцена нужна была Олегу Павловичу, чтобы репетиции премьерного спектакля проходили на ней, а играли бы на основной в Камергерском. Потому что на время выпуска театр фактически приходится закрывать на две недели. На сцене выставлены декорации новой постановки и идут репетиции. А она могла бы использоваться.

Олег Табаков во время церемонии заложения камня в основание нового здания Художественного театра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Как рассказали артисты МХТ, Олег Табаков хотел сохранить репертуар театра с его традициями и классикой, а все смелые эксперименты играть в филиале на «Коломенской». Он мечтал о том, чтобы люди имели театр в шаговой доступности и искусство не концентрировалось бы в центре. По тем временам открыть театр за пределами Садового кольца было очень смелым шагом. Но Табаков смотрел вперед и верил в эту сцену. Сдать объект должны были 24 мая 2018 года.

— А 12 марта 2018 года не стало Олега Павловича, худруком МХТ назначили Сергея Женовача, — вспоминает представитель дирекции МХТ имени Чехова. — Он отказался от строящегося здания, хотя оно уже практически было готово. Он говорил тогда, что Художественный театр достоин филиала в центре, а не на «Коломенской». А филиал должен был кормить труппу. Но сцена строилась, чтобы у артистов не было простоя. Она гарантировала им работу. На фасаде была мхатовская «Чайка», а теперь ее нет.

Здание уникально. В нем два подземных и семь надземных этажей. Общая площадь объекта — 31 572 кв. м. Главный зрительный зал мог вместить 650 человек, зал малой сцены — 200. В комплексе театра должны были разместиться медиастудия, гримерные, рекреационные зоны и даже гостиница. В МХТ приезжали актеры и режиссеры из регионов и из-за границы. Чтобы их не селить в гостиницах, как это делали постоянно, в Коломенском были задуманы служебные квартиры.

Так не доставайся же ты никому

В 2019 году в связи с отказом ФГБУК «Московский художественный академический театр имени А.П. Чехова» (МХТ имени А.П. Чехова) от строящегося здания Минкультуры России было принято решение о закреплении этой сцены за Александринским театром — в статусе московского филиала Национального театра России (Александринский театр) . 27 марта 2019 года — в День театра — Министерство культуры объявило об объединении старейших российских театров Александринского (Санкт-Петербург) и Волковского (Ярославль). Новая институция получила официальное название «Театрально-культурный комплекс «Первый национальный театр России».

— Поскольку объединение вызвало бурную реакцию общественности, его решили не доводить до конца, — рассказал «Известиям» худрук Театра Моссовета, экс-глава Волковского театра Евгений Марчелли. — Мы даже детали работы не успели обговорить. Ну и о здании речи не шло: было активное сопротивление нашему объединению.

Фото: gradient-project.com Здание филиала ФГБУК «Московский художественный академический театр им. А.П. Чехова» (рендер)

После неудавшейся попытки получить площадку под Национальный театр Валерий Фокин предложил передать ее созданной им Ассоциации национальных театров. По замыслу, на этой сцене шли бы постановки из регионов. В декабре 2020 года Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию. Были откорректированы поэтажный состав помещений и планировка крыльца главного входа в театр. На входах в зрительскую зону должны были устроить пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями . Кроме того, запланированы и другие многочисленные изменения первоначального проекта. Продолжительность строительства филиала Александринского театра в Москве должна была составить 64 месяца, или пять лет и четыре месяца. Но и у Валерия Фокина не получилось открыть в Москве сцену.

Машков + Гергиев = «Золотая маска»

Сейчас долгострой у метро «Коломенская» обнесен забором. Никакой вывески об объекте — и никакой техники на площадке. Только бурьян и бытовки, в которых явно кто-то обитает. За парадной стороной фасада стоит сарай с трубой, из которой идет дым.

Долгострой у метро «Коломенская» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Я каждый день мимо хожу на работу, не знаю, что там охраняют, но вонища стоит жуткая, — поделилась продавец из соседней «Пятерочки».

В заборе есть одно окошко, закрытое решеткой. И номер телефона охранника, который с трудом говорит по-русски. От парадного входа в стиле Шехтеля остались ржавые воспоминания. За панорамными стеклами видны леса и бетонные лестницы. Проникнуть внутрь нам не удалось. Зато это получилось у Владимира Машкова.

— Я был в здании. Там очень большая основная сцена, зал не огромный, но вместительный, — рассказал народный артист. — Есть несколько малых сцен с хорошим пространством. По задумке, зал должен был трансформироваться. Машинерия придумана серьезная , но ее там нет. Это здание подошло бы для СТД — для более широкого сотрудничества с другими театрами России.

Идет речь и о том, что Союз театральных деятелей, как учредитель театральной премии «Золотая маска», мог бы привозить в Москву спектакли, номинированные на престижную награду. Сопредседатель СТД, худрук Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев даже предложил вариант помощи.

— В той же Мариинке Валерий Абисалович предоставит для спектаклей «Золотой маски» сцену, — рассказал Владимир Машков. — Потому что у него их несколько, то есть будет возможность играть на ней спектакли. Мы в этом смысле с ним двигаемся в одном направлении . Конечно, Союзу театральных деятелей нужна своя большая сцена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сейчас у СТД только площадка на Страстном бульваре, но она маленькая и необорудованная — а ведь в 2026 году Союзу театральных деятелей России исполнится 150 лет.

Как считает Владимир Машков, здесь могли бы показывать лучшее, проводить мастер-классы. Сейчас площадка находится на балансе Министерства культуры. Председатель СТД ходит по инстанциям. Написал письмо и в министерство.

— Планирую встретиться с министром культуры Ольгой Любимовой, — рассказал Владимир Машков. — Так как было поручение президента России сделать организационный комитет по празднованию 150-летия СТД России (согласно указу, возглавит оргкомитет заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. — «Известия»), я попросил рассмотреть возможность отметить юбилей на «Коломенской».

Председатель экспертного совета «Золотой маски» по драматическому театру и театру кукол, главный редактор журнала «Сцена» Дмитрий Родионов считает, что иметь свою сцену с практической стороны удобно. Это позволит избежать вопросов с арендой разных площадок для показа спектаклей ЗМ в Москве. Тем более у столичных театров напряженные графики.

— И каждый раз это серьезная организационная и финансовая проблема: как обустроить региональный театр на московской сцене, — говорит Дмитрий Родионов. — Гастроли театра в Москву оплачивались из разных источников: это средства фестиваля, включая бюджетные, и спонсоры. А некоторым театрам выехать в столицу помогали региональные власти. Всё индивидуально и зависело от возможностей коллективов. Но всегда организация таких показов требовала больших усилий дирекции «Золотой маски».

Идея своей площадки Дмитрию Родионову кажется в целом позитивной. Другое дело — практическая реализация этой задачи. Собственно говоря, это как открыть новый театр в Москве. Заполнить такую площадку только спектаклями фестиваля сложно. Но в течение года можно показывать в «off-программе» лучшие постановки по мнению экспертных советов «Золотой маски».

По словам председателя СТД, когда он пришел на свою должность, в Союзе театральных деятелей были «отключены» все деньги. Отказались спонсоры, Министерство культуры перестало финансировать «Золотую маску». Сейчас ему приходиться «включать» ресурсы. Его мечта — чтобы на культуру обращали внимание не по остаточному принципу.

Глава Союза театральных деятелей, худрук Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— А мой принцип — лучше сделать и пожалеть, чем ничего не делать, — говорит Машков.

С просьбой уточнить судьбу здания на «Коломенской» «Известия» обратились в Министерство культуры.

— Функции государственного заказчика по строительству здания осуществляет ППК «Единый заказчик» в рамках государственной программы «Строительство». В соответствии с программой планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2029 год, — ответили в ведомстве.

Владимиру Машкову удалось вернуть Театру Олега Табакова всё здание на «Сухаревской». Здание, которое построил Олег Павлович, лишь частично досталось его труппе. Две трети занимали банк и другие организации. Закрыв сезон Театра Олега Табакова, Владимир Машков приступил к ремонту сцены на «Сухаревской». По проекту через два года здесь будет театральный центр с несколькими сценами, репзалами, кафе и библиотекой.