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Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Минздрав Бразилии: две девушки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш
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Фото: Global Look Press/Andre Lucas
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В Бразилии две девушки стали первыми в мире известными жертвами лихорадки Оропуш (тропическая вирусная инфекция, передающаяся человеку комарами с кровью ленивцев — Ред.). Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило министерство здравоохранения страны.

«Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге (острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью и температурой — Ред.)», — цитирует заявление Минздрава агентство AFP.

Отмечается, что с начала года в Бразилии зафиксировали более 7 тыс. случаев заражения лихорадкой.

Симптомы лихорадки Оропуш обычно длятся от трех до шести дней и напоминают симптомы лихорадки денге: мышечные боли, скованность суставов, головная боль, рвота, тошнота, озноб или чувствительность к свету. Тяжелые случаи могут привести к опасным для жизни осложнениям, таким как менингит.

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Ранее, 31 мая, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что кроме лихорадки Западного Нила через укусы комаров можно заразиться вирусом японского энцефалита или туляремией, которая достаточно широко распространена на территории России. Кроме того, комары переносят дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое вызывается круглыми червями. Все эти заболевания появляются не сразу, а через несколько дней или недель.

В марте в Сингапуре зафиксировали всплеск заболеваемости лихорадкой денге. Отмечается, что показатель вдвое превысил количество заболевших за аналогичный период 2023 года. По данным Национального агентства окружающей среды Сингапура (NEA), было зарегистрировано более 5 тыс. случаев заболевания, что на 2360 больше, чем за аналогичный прошлогодний отрезок.

21 февраля Роспотребнадзор сообщил, что риски завоза лихорадки денге в РФ исключены. В ведомстве добавили, что ученые ЦНИИ эпидемиологии создали высокоточные ПЦР-тесты для ее выявления. Они показывают, есть ли в организме человека вирус, а также отображают вирусную нагрузку, которую вызвало заболевание.

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