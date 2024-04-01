В Сингапуре зафиксирован всплеск лихорадки денге

В Сингапуре наблюдается всплеск заболеваемости лихорадкой денге. Об этом 31 марта сообщил местный портал Todayonline.com.

Отмечается, что показатель вдвое превысил количество заболевших за аналогичный период 2023 года. По данным Национального агентства окружающей среды Сингапура (NEA), было зарегистрировано более 5 тыс. случаев заболевания, что на 2360 больше, чем за аналогичный прошлогодний отрезок.

Cтарший парламентский секретарь по вопросам устойчивого развития и окружающей среды Бэй Ям Кенг выразил обеспокоенность ситуацией, заявив, что каждую неделю регистрируется 300 новых заражений.

«Наше население Сингапура имеет низкий иммунитет ко всем четырем серотипам вируса денге», — рассказал Бэй Ям Кенг.

Также, согласно опубликованным на сайте NEA данным, популяция комаров Aedes aegypti, которые являются основными возбудителями лихорадки денге, остается высокой: «Число мест размножения комаров Aedes, обнаруженных в жилых помещениях в январе, вдвое больше, чем в том же месяце 2023 года».

По сообщению министерства здравоохранения, вспышка лихорадки денге была предотвращена в 2023 году благодаря усилению мер профилактики и контроля. В результате число случаев заражения вирусом сократилось на 69% — с 32 173 случаев в 2022 году до 9949.

В 2023 году NEA провело более 813 тыс. инспекций, обнаружив более 19,6 тыс. мест размножения комаров. К владельцам помещений и строительных объектов, где размножаются комары, были применены административные меры. Более 100 подрядчикам были предъявлены обвинения в повторных правонарушениях.

21 февраля Роспотребнадзор сообщил, что риски завоза лихорадки денге в РФ исключены. В ведомстве добавили, что ученые ЦНИИ эпидемиологии создали высокоточные ПЦР-тесты для ее выявления. Они показывают, есть ли в организме человека вирус, а также отображают вирусную нагрузку, которую вызвало заболевание.

До этого, 6 февраля, в бразильском городе Рио-де-Жанейро объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ростом числа заболевших лихорадкой. Губернатор одноименного штата Клаудио Кастро тогда объявил о начале кампании «Против денге каждый день». Она включает в себя раздачу репеллентов и других защитных средств, а также предметов одежды с надписями, предупреждающими о заболевании.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2023 года привела статистические данные, которые свидетельствуют, что число случаев заболевания лихорадкой денге в мире превысило 5 млн с начала 2023 года, более 5 тыс. человек умерло. В организации подсчитали, что с 2000 по 2019 год количество случаев этого заболевания возросло в 10 раз — с 500 тыс. до 5,2 млн.