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ВОЗ сообщила о 5 млн заболевших в мире лихорадкой денге в 2023 году

ВОЗ: в 2023 году лихорадкой денге заболели 5 млн человек, 5 тыс. умерли
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Фото: Global Look Press/Md Rafayat Haque Khan
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Число случаев заболевания лихорадкой денге в мире превысило 5 млн с начала 2023 года, более 5 тыс. человек умерли. Такие данные 21 декабря привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в информационном бюллетене.

Отмечается, что за последние 20 лет заболеваемость денге заметно возросла. С 2000 по 2019 год ВОЗ зафиксировала десятикратный рост числа зарегистрированных случаев — с 500 тыс. до 5,2 млн. В период «беспрецедентного пика» в 2019 году поступали сообщения о заболевших в 129 странах, после чего наступил временный спад.

«С начала 2023 года продолжающаяся передача вируса в сочетании с неожиданным всплеском случаев заболевания денге привела к почти историческому максимуму — более 5 млн заболевших и более 5 тыс. летальных исходов, зарегистрированных более чем в 80 странах и территориях», — говорится в сообщении.

Почти 80% указанных случаев (4,1 млн) были зарегистрированы в Северной и Южной Америке. В то же время ВОЗ указывает, что указанные цифры могут быть заниженными в связи с необязательной отчетностью о заболеваемости денге во многих странах.

По данным организации, распространение лихорадки протекает циклично, поэтому можно ожидать крупных вспышек заболеваемости ею каждые 3-4 года. В числе влияющих на это факторов специалисты называют последствия природного явления Эль-Ниньо в 2023 году, повышение температуры в результате изменения климата, а также политическую и финансовую нестабильность в странах, сталкивающихся с гуманитарными кризисами и миграцией населения.

Те же факторы затрудняют принятие ответных мер и повышают риск распространения болезни в разных странах, указали в ВОЗ. В этой связи организация назвала риск потенциального распространения в мире лихорадки денге высоким.

Фальшивый ли Денге: причиной вспышки в Египте мог стать мутировавший вирус
Почему возбудитель загадочной болезни по-прежнему не назван

Ранее, 30 ноября, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что вирусом Денге невозможно заразиться во время полета в самолете даже с инфицированным пассажиром на борту. Ученый подчеркнул, что лихорадка денге не передается от человека к человеку, в этом случае задействуется трансмиссивный механизм передачи, то есть через кровососущих членистоногих насекомых.

До этого, 11 октября, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что переносчиком денге являются комары, а проявляется болезнь как многие вирусные болезни — для нее характерны головная боль и температура. По его словам, чтобы свести к минимуму риск заражения во время визита в тропические страны, следует соблюдать меры предосторожности. В первую очередь следует опасаться комаров, при вечерних прогулках одеваться так, чтобы открытых частей тела было как можно меньше.

В июне замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила о рисках привезти с отдыха опасную инфекцию. По ее словам, лихорадка Денге встречается в Юго-Восточной Азии. Также из тропических стран можно привезти дизентерию и сальмонеллез.

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