Врач назвал невозможным заражение вирусом Денге в самолете

Вирусом Денге невозможно заразиться во время полета в самолете даже с инфицированным пассажиром на борту. Об этом врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский сообщил в четверг, 30 ноября.

Ученый подчеркнул, что лихорадка Денге не передается от человека к человеку, в этом случае задействуется трансмиссивный механизм передачи, то есть через кровососущих членистоногих насекомых.

«Поэтому все другие пассажиры не могли от данного источника инфекции никоим образом заразиться. И в организме насекомых тоже должно пройти время для развития паразита, поэтому риск заразиться во время полета (даже при наличии кровососущих насекомых в салоне самолета. — Ред.) равен нулю», — сказал Вознесенский агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день Роспотребнадзор организовал специальные противоэпидемические мероприятия после прилета в Россию пассажира из Шри-Ланки с повышенной температурой тела.

В ведомстве уточнили, что накануне в службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту Шереметьево поступило донесение о пассажире с высокой температурой на борту самолета, следовавшего из Шри-Ланки.

В июне замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила о рисках привезти с отдыха опасную инфекцию. По ее словам, лихорадка Денге встречается в Юго-Восточной Азии. Также из тропических стран можно привезти дизентерию и сальмонеллез.