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МИД Румынии заявил о вызове временного поверенного России из-за БПЛА

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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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В МИД Румынии объявили о вызове временного поверенного в делах посольства РФ в Бухаресте из-за обнаружения обломков беспилотника в уезде Тулча. Об этом сообщило агентство Agerpres в четверг, 25 июля.

«Приказом министра иностранных дел временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был вызван сегодня <...> в министерство иностранных дел в связи с выявлением в округе Тулча фрагментов беспилотников», — сказано в публикации.

Ранее министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что якобы использует Россия. Об этом сообщал TV Info.

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В декабре прошлого года МИД Румынии также вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина после инцидента с обнаружением на румынской территории якобы российского беспилотника. При этом НАТО сообщило, что у него нет информации, которая бы подтверждала намеренные удары России по территории стран альянса.

Похожий инцидент произошел и ранее, 9 сентября. Тогда в администрации румынского президента Клауса Йоханниса сообщили, что власти идентифицировали на территории страны вблизи границы с Украиной фрагменты беспилотников. 28 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя этот инцидент, отметил, что у НАТО нет доказательств того, что упавший дрон запускался с территории России.

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