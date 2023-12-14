Реклама
Прямой эфир
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Мир
Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией
Общество
ЦОДД рекомендовал водителям выезжать после 19:00 из-за снегопада в Москве
Экономика
МЭР прорабатывает предложения по созданию ОЭЗ в Шебекино Белгородской области
Общество
Минэнерго сообщило о бессрочном характере программы догазификации в РФ
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Экономика
Экономист предрек ключевой ставке ЦБ России новый рост
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
Мир
В АдГ предупредили страны ЕС о негативных последствиях вступления Украины
Происшествия
Трое рабочих в Москве упали в строящийся бассейн с высоты 7 м
Мир
Washington Post отметила уверенность Путина в ходе «Итогов года»
Общество
Проверка водоснабжения организована в Ивановской области после жалобы Путину
Общество
Второму автору пентаграммы у квартиры военкора Трушнина продлили арест
Мир
Сунак поддержал возможность создания независимого палестинского государства

Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Румынии 14 декабря вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина после инцидента с обнаружением на румынской территории якобы российского беспилотника.

Ранее в этот день сообщалось, что в Румынии на пустыре у границы с Украиной упал беспилотный летательный аппарат, который якобы принадлежал России. При этом НАТО сообщило, что у нее нет информации, которая бы подтверждала намеренные удары России по территории стран альянса.

«Министерство иностранных дел информировало и проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент <…>», — говорится в сообщении на сайте румынского МИДа.

«Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся»
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков — о менторском подходе Вашингтона, запрете на экспорт в США урана и перспективах СНВ-4

Похожий инцидент произошел ранее, 9 сентября. Тогда в администрации румынского президента Клауса Йоханниса сообщили, что власти идентифицировали на территории страны вблизи границы с Украиной фрагменты беспилотников. 28 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя этот инцидент, отметил, что у НАТО нет доказательств того, что упавший дрон запускался с территории России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023