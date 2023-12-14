Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе

МИД Румынии 14 декабря вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина после инцидента с обнаружением на румынской территории якобы российского беспилотника.

Ранее в этот день сообщалось, что в Румынии на пустыре у границы с Украиной упал беспилотный летательный аппарат, который якобы принадлежал России. При этом НАТО сообщило, что у нее нет информации, которая бы подтверждала намеренные удары России по территории стран альянса.

«Министерство иностранных дел информировало и проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент <…>», — говорится в сообщении на сайте румынского МИДа.

Похожий инцидент произошел ранее, 9 сентября. Тогда в администрации румынского президента Клауса Йоханниса сообщили, что власти идентифицировали на территории страны вблизи границы с Украиной фрагменты беспилотников. 28 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя этот инцидент, отметил, что у НАТО нет доказательств того, что упавший дрон запускался с территории России.