В НАТО не подтвердили никаких намеренных ударов РФ по территории альянса

Североатлантический альянс (НАТО) не имеет никакой информации, которая бы подтверждала намеренные удары России по территории стран альянса. Об этом 14 декабря заявил представитель Дилан Уайт.

Так он прокомментировал заявления МИД Румынии о падении на пустыре у границы с Украиной беспилотника, который якобы мог принадлежать России.

«Мы осуждаем атаки РФ на объекты инфраструктуры Украины. [Однако] НАТО не имеет никакой информации, указывающей на какие-либо намеренные атаки России против союзников», — отметил он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Альянс продолжает мониторить обстановку по ситуации и остается в близком контакте с румынскими властями, добавил Уайт.

Ранее, 9 сентября, в администрации румынского президента Клауса Йоханниса сообщили, что власти идентифицировали на территории страны вблизи границы с Украиной фрагменты беспилотников. Отмечалось, что Йоханнис провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого получил подтверждение полной солидарности с Румынией.

После, 28 сентября, Столтенберг прокомментировал инцидент в Румынии. Он отметил, что у НАТО нет доказательств того, что при инциденте с падением дронов в Румынии атака беспилотниками была совершена со стороны России.

Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр 6 сентября заявил, что около уезда Тулча были найдены обломки, вероятно, военного беспилотника. Он отметил, что их обнаружили на границе с Украиной. Далее в ведомстве сообщили об обнаружении в уезде Тулча обломков беспилотников 9 и 13 сентября.

6 сентября британская газета Express написала, что российские удары по территории Украины рядом с Румынией, входящей в НАТО, вызвали беспокойство у военно-политического блока.