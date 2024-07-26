В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС

Турция хочет стать частью объединения БРИКС, поскольку поддерживает идею многополярного мира. Такое предположение высказал обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS в среду, 24 июля.

«Турция активно поддерживает идею многополярного мира, где баланс сил более равномерно распределен между различными регионами и странами. БРИКС, выступающая за многополярность и справедливое глобальное управление, представляет собой привлекательную платформу для Турции, которая стремится усилить свою политическую независимость от западных стран и блоков, таких как Евросоюз и НАТО», — отметил он.

По мнению обозревателя, вступление Турции в объединение позволит стране нарастить экономический потенциал через сотрудничество с большим количеством государств, экономики которых стремительно развиваются. Кроме того, в БРИКС Турция будет защищена от финансового урона из-за ограничений, не раз создаваемых со стороны ряда западных организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

«Членство в БРИКС значительно усилило бы международное влияние и престиж Турции. Турция смогла бы участвовать в разработке глобальных экономических и политических стратегий, предлагая свои идеи для решения глобальных проблем. Это укрепило бы позиции Турции на мировой арене и способствовало бы ее более активному участию в международных организациях и форумах», — подчеркнул Мартаха.

Ранее, 11 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем БРИКС может получить парламентскую структуру. По его словам, такие встречи, как парламентский саммит БРИКС, укрепляют авторитет организации и влияние в мире.

10 июля председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на важность формирования критериев для вступления в организацию, чтобы не размывать идеи БРИКС, добавив, что «это объединение единомышленников, а не клуб по интересам». Она пояснила, что эти критерии можно принять на саммите, который пройдет в Казани в октябре.

До этого, 11 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что популярность БРИКС говорит о том, что формат этого объединения выгодно отличается от формата других международных организаций. Он добавил, что в настоящее время набирается порядка 30–40 кандидатов на вступление в БРИКС, а некоторые говорят даже о 60 странах.

Владимир Путин 7 июня заявил, что ВВП стран БРИКС превышает показатель «большой семерки». Он отметил, что тенденция усиливается по мере роста экономик объединения.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Присоединиться к блоку хотят Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.