Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Мир
WP назвала санкции непреодолимым орудием политики США
Экономика
Россия выдаст другим странам госкредитов на полтриллиона рублей
Мир
США не откажутся от поддержки Киева ради диалога с РФ по контролю над вооружениями
Мир
Более половины молдаван высказались против переизбрания Санду президентом
Мир
Китай подтвердил готовность сотрудничать с РФ для защиты основных интересов стран
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Письма принцессы Дианы экономке ее семьи продадут на аукционе
Мир
ЦАХАЛ сообщила об обнаружении тел пяти заложников в туннелях ХАМАС
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Мир
Авиабаза с американскими военными в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Армия
В Минобороны сообщили о планах по развертыванию военно-медицинских объектов в РФ
Общество
Силовики задержали подозреваемых в результате оперативных мероприятий в Каспийске

В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС

InfoBRICS: Турция поддерживает идею БРИКС о многополярном мире
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция хочет стать частью объединения БРИКС, поскольку поддерживает идею многополярного мира. Такое предположение высказал обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS в среду, 24 июля.

«Турция активно поддерживает идею многополярного мира, где баланс сил более равномерно распределен между различными регионами и странами. БРИКС, выступающая за многополярность и справедливое глобальное управление, представляет собой привлекательную платформу для Турции, которая стремится усилить свою политическую независимость от западных стран и блоков, таких как Евросоюз и НАТО», — отметил он.

По мнению обозревателя, вступление Турции в объединение позволит стране нарастить экономический потенциал через сотрудничество с большим количеством государств, экономики которых стремительно развиваются. Кроме того, в БРИКС Турция будет защищена от финансового урона из-за ограничений, не раз создаваемых со стороны ряда западных организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

«Членство в БРИКС значительно усилило бы международное влияние и престиж Турции. Турция смогла бы участвовать в разработке глобальных экономических и политических стратегий, предлагая свои идеи для решения глобальных проблем. Это укрепило бы позиции Турции на мировой арене и способствовало бы ее более активному участию в международных организациях и форумах», — подчеркнул Мартаха.

ШОС тобой: Турция захотела стать постоянным членом «шанхайской пятерки»
Эрдоган обсудил эту возможность с Москвой и Пекином

Ранее, 11 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем БРИКС может получить парламентскую структуру. По его словам, такие встречи, как парламентский саммит БРИКС, укрепляют авторитет организации и влияние в мире.

10 июля председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на важность формирования критериев для вступления в организацию, чтобы не размывать идеи БРИКС, добавив, что «это объединение единомышленников, а не клуб по интересам». Она пояснила, что эти критерии можно принять на саммите, который пройдет в Казани в октябре.

До этого, 11 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что популярность БРИКС говорит о том, что формат этого объединения выгодно отличается от формата других международных организаций. Он добавил, что в настоящее время набирается порядка 30–40 кандидатов на вступление в БРИКС, а некоторые говорят даже о 60 странах.

Владимир Путин 7 июня заявил, что ВВП стран БРИКС превышает показатель «большой семерки». Он отметил, что тенденция усиливается по мере роста экономик объединения.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Присоединиться к блоку хотят Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024