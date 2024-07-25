Во Франции заявили о неудачах операций Запада против хуситов в Красном море

Совместные военные кампании Запада по противодействию хуситам в Красном море не приносят ожидаемых результатов и дорого обходятся национальным бюджетам участвующих в них стран. Об этом 25 июля пишет французская газета Le Monde.

СМИ уточняет, что задействованный американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» за девять месяцев своего похода выпустил более 400 ракет по хуситам, среди которых более 100 ракет Standard и Tomahawk стоимостью $2 млн за снаряд. Дорогостоящие американские боеприпасы использовались против дешевых беспилотников, пишет газета.

Менее масштабна была европейская военная операция Aspides: страны — члены Евросоюза (ЕС) смогли выделить для нее лишь четыре своих боевых корабля. Предоставить свои средства были готовы Германия, Италия, Греция, Бельгия и Франция.

«Европейские военно-морские силы (ВМС) делают всë возможное, но кораблей недостаточно», — констатировала сотрудник Французского института международных отношений Элоиз Файет.

Сама Франция с начала операции в Красном море выпустила не больше 20 ракет по хуситам. И эта цифра, уточняет Le Monde, не менялась с марта. Таким образом, несмотря на то что ущерб от атак хуситов ограничен, военные операции западных стран никак не способствуют их прекращению.

«Военная сила в Йемене не работает. Американцы борются семь месяцев, а саудиты — 10 лет», — говорит специалист Национального центра научных исследований Франции Лоран Боннефуа.

«Хуситы могут продолжать в том же духе, без средств, до последнего коммерческого судна. Им нечего терять, потому что их взгляд на борьбу не только политический, но и идеологический. Их задача носит религиозный и гуманитарный характер — поддержать сектор Газа и, в более широком смысле, Палестину», — добавил исследователь из Королевского института международных отношений Фареа аль-Муслими.

Ранее, 22 июля, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что движение «Ансар Аллах» (хуситы) прекратит огонь по Израилю только тогда, когда тот прекратит агрессию против Палестины. Канаани также указал, что ответственность за преступления, совершаемые Израилем, несут США, которые должны препятствовать эскалации в Ближневосточном регионе.

До того, 9 июля, военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы из «Ансар Аллах» с помощью баллистических ракет атаковали британский эсминец HMS Diamond в Красном море. Также Сариа сообщил об атаке на корабль Norderney и MSC Tavishi в Аравийском море за нарушение запрета о доступе в порты Палестины.

Агентство Bloomberg 29 марта писало, что у США и их союзников не получается остановить атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Командующий флотилией США контр-адмирал Марк Мигес заявил, что не может точно предсказать, когда удастся вернуть безопасное судоходство в акватории. При этом он понимает, что движение «Ансар Аллах» сможет еще долго наносить удары по кораблям, потому что его финансово поддерживает Иран.

В ноябре прошлого года хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.