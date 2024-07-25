Страны Евросоюза (ЕС) в ближайшем будущем ждет рост преступности и терроризма из-за осуществляемых ими поставок оружия на Украину. Об этом 25 июля предупредила экс-глава МИД Австрии Кнайсль, принимая участие в качестве докладчика в заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по видеосвязи.

Он отметила, что отправляемое киевскому режиму оружие и наемники, которые приобретают в ходе конфликта боевой опыт, неизбежно приедут обратно в страны своего происхождения.

«Я лично не считаю, что <военная операция> на Украине из традиционной превратится в нетрадиционную. Европе придется столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной Европе. Это будет сложнее, чем последствия войн в бывшей Югославии. Это будет означать рост организованной преступности и терроризма», — сказала Кнайсль. Трансляция велась на сайте организации.

Кнайсль, которая в настоящее время является руководителем центра «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), также отметила, что тех европейских политиков, которые сегодня призывают к миру, у себя на родине клеймят как предателей.

«Танки, не переговоры — вот путь, который выбирает ЕС. Европа выступает за увеличение потока оружия на Украине или по меньшей мере способствует транзиту, как это делает даже нейтральная Австрия, в отличие от некоторых государств — членов НАТО. Дипломатия сейчас осуществляется только в Турции и КНР», — добавила экс-глава МИД Австрии.

Еще в феврале заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая отмечала, что поставляемые Киеву странами Запада вооружения разворовываются и перепродаются террористическим группировкам по всему земному шару. Как выразилась Заболоцкая, Украина представляет из себя «коррупционную черную дыру».

11 января генинспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе, который приводила газета The New York Times, отмечал, что несвоевременное отслеживание оружия для Киева увеличивает риски краж и попадания его в третьи руки. По его данным, американские чиновники не контролировали должным образом военную помощь США Украине. Речь идет о неустановленных местах нахождения ракет, беспилотников и приборах ночного видения на сумму более $1 млрд.

7 декабря 2023 года первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставляемые Западом вооружения Украине попадают в страны Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки. Полянский также добавил, что передаваемое странами Запада оружие Украине представляет серьезную угрозу, поскольку происходит его бесконтрольное распространение. 27 октября Полянский заявил, что примерно 20% военного оружия, которое поставляется Западом киевским властям, уходит на черный рынок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.