Несвоевременное отслеживание оружия для Киева увеличивает риски краж и попадания его в третьи руки. Об этом заявил 11 января генинспектор Пентагона Роберт Сторч, его доклад приводит The New York Times.

Как отмечается, американские чиновники не отслеживали должным образом военную помощь США Украине. Речь идет о ракетах, беспилотниках и приборах ночного видения на сумму более $1 млрд.

Представители министерства обороны США и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться почти о 40 тыс. единиц оружия, за которыми по закону необходимо тщательно следить. Инспектор заключил, что даже без наличия более совершенных методов отслеживание военной помощи будет затруднено, так как запасы меняются.

По его словам, несвоевременное отслеживание переданного Киеву оружия «может увеличить риск его кражи или передачи третьим лицам».

Ранее, 7 декабря, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставляемые Западом вооружения Украине попадают в страны Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки. Он отметил, что это представляет серьезную угрозу, так как происходит его бесконтрольное распространение.

До этого, 27 октября, Полянский обратил внимание, что около 20% военного оружия, которое поставляется Западом киевским властям, уходит на черный рынок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.