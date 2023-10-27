Россия обладает всеми средствами для защиты от дальнобойного оружия, которое западные партнеры Киева передают Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 27 октября заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации по Украине.

Кроме того, он подчеркнул, что примерно 20% военного оружия, которое поставляется киевским властям, уходит на черный рынок.

«В последнее время появились данные о том, что от 15% до 20% всей получаемой Киевом продукции военного назначения в первые же две недели уходит на серые и черные рынки», — сказал Полянский.

Также российский лидер Владимир Путин сообщал, что в Россию незаконно попадает оружие с территории Украины. Президент отметил, что следует рассмотреть все каналы, по которым оружие попадает в Россию, а также проконтролировать, каким образом организованы меры ведомственного контроля.

Кроме того, в этот же день агентство Reuters сообщило, что оборонные компании США увеличили свою прибыль на фоне поставок оружия на Украину. Отмечается, что подразделение General Dynamics Combat Systems, производящее бронетехнику, танки и артиллерию для ВСУ, увеличило выручку почти на 25% по сравнению с прошлым годом.

23 октября обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук заявил, что финансовая олигархия США намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы сохранить доступ к американскому государственному бюджету. По его словам, производители Соединенных Штатов сделали из украинского государства центр сбыта оружия для обхода экспортных ограничений.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.