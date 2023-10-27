Reuters рассказало о росте прибыли оборонных компаний США из-за Украины

Оборонные компании США увеличили свою прибыль на фоне поставок оружия на Украину. Об этом 27 октября сообщило агентство Reuters.

По его данным, подписанные в прошлом году контракты с такими производителями, как Lockheed Martin, General Dynamics и RTX, начали приносить им доходы.

«Мы очень быстро перешли от 14 тыс. артиллерийских снарядов в месяц к 20 тыс. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить эту производственную мощность до 85 тыс., а то и до 100 тыс. в месяц», — заявил финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен.

Отмечается, что подразделение General Dynamics Combat Systems, производящее бронетехнику, танки и артиллерию для Украины, увеличило выручку почти на 25% по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь компания RTX сообщила, что получила заказы на сумму $3 млрд, связанные с пополнением военных запасов Украины и США. В дальнейшем компания ожидает увеличить выручку.

При этом руководители оборонных предприятий заявили, что им не хватает квалифицированной рабочей силы, а цепочки поставок остаются довольно хрупкими.

23 октября обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук заявил, что финансовая олигархия США намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы сохранить доступ к американскому государственному бюджету. По его словам, производители Соединенных Штатов сделали из украинского государства центр сбыта оружия для обхода экспортных ограничений.

До этого, 21 октября, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентной политики действующего американского лидера. Он отметил, что Джо Байден «понятия не имеет, что происходит».

Ранее, 20 октября, Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.