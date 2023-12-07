Полянский обвинил Запад в попадании поставляемого Киеву оружия на черный рынок

Поставляемые Западом вооружения Украине попадают в страны Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Значительная его часть [оружия] уходит на черный рынок, попадая к террористическим и преступным группировкам. Всплывает оно [оружие] уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке», — сказал дипломат во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.

Полянский также добавил, что передаваемое странами Запада оружие Украине представляет серьезную угрозу, поскольку происходит его бесконтрольное распространение.

Ранее, 27 октября, Полянский заявил, что примерно 20% военного оружия, которое поставляется Западом киевским властям, уходит на черный рынок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.