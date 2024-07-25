Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

Норвежский политолог заявил о желании Запада перевооружить Киев при перемирии

Политолог Дизен: Запад хочет перемирия для накачки ВСУ оружием
0
Фото: REUTERS/Alina Smutko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада ищут перемирия с РФ, чтобы во время него перевооружить армию Украины для продолжения конфликта. Об этом норвежский политолог Гленн Дизен заявил в интервью журналистке Рейчел Блевинс.

«[Россия] должна быть осторожна, потому что Запад ищет возможность выиграть время, установить режим прекращения огня и в это время перевооружить украинскую армию, чтобы вести боевые действия дальше», — сказал Дизен, интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Блевинс.

Политолог указал, что не видит поводов для доверия РФ западным странам в вопросах перемирия, потому что эти государства саботировали все договоры, нарушая их и действуя в своих интересах. Дизен отметил, что украинский конфликт для стран Запада был способом ослабить Россию.

Москва, по словам эксперта, отличается от этих государств более конструктивной позицией и действительно желает мирно разрешить конфликт.

Блевинс напомнила, что Россия стремилась к миру на Украине, заключая Минские соглашения в 2014 году и разрабатывая план урегулирования конфликта в Стамбуле в 2022 году, но Запад саботировал все эти договоры. Журналистка обратила внимание, что Москва извлекла уроки из этих ситуаций, а также находится в более сильной позиции, поэтому не пойдет на такие же уступки.

Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

Ранее, 17 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что представители западных стран на полях заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) «зондировали почву», чтобы найти новые возможности для контактов с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Позже, 24 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. По словам Кулебы, этот диалог должен быть содержательным и рациональным и обе стороны во время него должны стремиться к установлению прочного и справедливого мира. Захарова в тот же день отметила, что РФ не доверяет заявлениям Украины о желании начать переговоры.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные диалог по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от попыток вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024