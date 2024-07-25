Страны Запада ищут перемирия с РФ, чтобы во время него перевооружить армию Украины для продолжения конфликта. Об этом норвежский политолог Гленн Дизен заявил в интервью журналистке Рейчел Блевинс.

«[Россия] должна быть осторожна, потому что Запад ищет возможность выиграть время, установить режим прекращения огня и в это время перевооружить украинскую армию, чтобы вести боевые действия дальше», — сказал Дизен, интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Блевинс.

Политолог указал, что не видит поводов для доверия РФ западным странам в вопросах перемирия, потому что эти государства саботировали все договоры, нарушая их и действуя в своих интересах. Дизен отметил, что украинский конфликт для стран Запада был способом ослабить Россию.

Москва, по словам эксперта, отличается от этих государств более конструктивной позицией и действительно желает мирно разрешить конфликт.

Блевинс напомнила, что Россия стремилась к миру на Украине, заключая Минские соглашения в 2014 году и разрабатывая план урегулирования конфликта в Стамбуле в 2022 году, но Запад саботировал все эти договоры. Журналистка обратила внимание, что Москва извлекла уроки из этих ситуаций, а также находится в более сильной позиции, поэтому не пойдет на такие же уступки.

Ранее, 17 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что представители западных стран на полях заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) «зондировали почву», чтобы найти новые возможности для контактов с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Позже, 24 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. По словам Кулебы, этот диалог должен быть содержательным и рациональным и обе стороны во время него должны стремиться к установлению прочного и справедливого мира. Захарова в тот же день отметила, что РФ не доверяет заявлениям Украины о желании начать переговоры.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные диалог по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от попыток вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.