МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести на Олимпиаде в Париже церемонию награждения золотыми и серебряными медалями американских и японских фигуристов за командные соревнования Олимпийских игр 2022 года. Об этом 25 июля сообщается на странице организации в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ранее в этот день Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции России на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Игр 2022 года в Пекине.

«Это решение (CAS. — Ред.) принято как раз вовремя, чтобы еще можно было распределить золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», — говорится в сообщении МОК.

Отмечается, что теперь организация будет работать с Международным союзом конькобежцев (ISU), а также национальными олимпийскими комитетами США и Японии, чтобы привезти их спортсменов в Париж для вручения медалей на основе измененных результатов. Там обратили внимание, что атлетам пришлось долго ждать наград из-за продолжающегося судебного разбирательства.

Как отметил в беседе с «Известиями» фигурист Илья Авербух, решение CAS отклонить апелляции РФ не имеет значения.

«Для меня это олимпийские чемпионы. Именно так я называю их, когда они выходят на лед, когда они катаются в моем шоу. Это видели все, это все знают, всё остальное не имеет значения», — подчеркнул он.

В конце января CAS признал фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Ее дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина. Защита Валиевой исходила из того, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм при приготовлении десерта на той же кухонной доске, на которой ее дедушка измельчал данный препарат. CAS признал версию несостоятельной.

Позднее, в феврале, CAS зарегистрировал апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении результатов после дисквалификации Валиевой. Олимпийский комитет РФ и Федерация фигурного катания на коньках России запросили вернуть отечественным спортсменам первое место. Кроме того, в CAS рассматриваются апелляции Канады, которая просит переместить российскую команду на четвертое место, а канадскую сборную — на третье. Решение по этим апелляциям пока не принято.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В марте ее исключили из состава сборной России по фигурному катанию.