Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже

МОК хочет вручить медали фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Париже
0
Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести на Олимпиаде в Париже церемонию награждения золотыми и серебряными медалями американских и японских фигуристов за командные соревнования Олимпийских игр 2022 года. Об этом 25 июля сообщается на странице организации в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ранее в этот день Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции России на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Игр 2022 года в Пекине.

«Это решение (CAS. — Ред.) принято как раз вовремя, чтобы еще можно было распределить золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», — говорится в сообщении МОК.

Отмечается, что теперь организация будет работать с Международным союзом конькобежцев (ISU), а также национальными олимпийскими комитетами США и Японии, чтобы привезти их спортсменов в Париж для вручения медалей на основе измененных результатов. Там обратили внимание, что атлетам пришлось долго ждать наград из-за продолжающегося судебного разбирательства.

Как отметил в беседе с «Известиями» фигурист Илья Авербух, решение CAS отклонить апелляции РФ не имеет значения.

«Для меня это олимпийские чемпионы. Именно так я называю их, когда они выходят на лед, когда они катаются в моем шоу. Это видели все, это все знают, всё остальное не имеет значения», — подчеркнул он.

За десерт: что говорится в решении CAS по делу Валиевой
Публикация мотивировочной части объясняет жесткий приговор в четыре года

В конце января CAS признал фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Ее дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина. Защита Валиевой исходила из того, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм при приготовлении десерта на той же кухонной доске, на которой ее дедушка измельчал данный препарат. CAS признал версию несостоятельной.

Позднее, в феврале, CAS зарегистрировал апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении результатов после дисквалификации Валиевой. Олимпийский комитет РФ и Федерация фигурного катания на коньках России запросили вернуть отечественным спортсменам первое место. Кроме того, в CAS рассматриваются апелляции Канады, которая просит переместить российскую команду на четвертое место, а канадскую сборную — на третье. Решение по этим апелляциям пока не принято.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В марте ее исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024