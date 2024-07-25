Небензя заявил о решении СБ ООН не приглашать Киев на заседание по оружию

Представители Украины и Европейского союза (ЕС) не были приглашены на заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по вопросу поставок западного оружия Киеву, несмотря на соответствующее предложение России. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Как напомнил дипломат, в начале месяца Киев направлял запрос на участие в заседании, однако сделал это некорректно и был допущен только по просьбе Вашингтона. В этот раз, продолжил он, Россия решила избавить коллег с Украины «от необходимости готовить и направлять запрос на участие в заседании, коль скоро у них <…> есть проблемы с тем, чтобы оформить его в таком виде, который предполагает сложившаяся практика».

По словам Небензи, согласно правилу 37 временных правил процедуры совета, представители стран, которые не входят в состав, могут быть приглашены на заседание.

«Руководствуясь этим правилом, мы предложили членам совета пригласить от его имени Украину, а также Евросоюз, чтобы их представители смогли прийти на сегодняшнее заседание и внести свой вклад в дискуссию. <...> Однако один член совета выступил против направления приглашения», — отметил постпред страны при организации, выразив сожаление за произошедшее.

Позже политкоординатор РФ в Совбезе Надежда Соколова написала в своем Telegram-канале, что против приглашения выступила Великобритания. Представители страны объяснили, что «такое приглашение — способ оказания политического давления».

Ранее в этот день Небензя во время заседания заявил, что если украинское руководство действительно готово к переговорам с Россией, ему следует изучить мирную инициативу, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Украина не получит ничего лучше, чем предложение российского лидера. При этом постпред указал, что озвучиваемая Киевом готовность к переговорам вписывается в позицию Москвы, для которой дипломатический путь решения конфликта является предпочтительным.

Глава государства заявил 14 июня, что РФ всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов, официально откажется от намерений интеграции в НАТО и гарантирует соблюдение прав и свобод российских граждан, проживающих в стране, отметил тогда Путин.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.