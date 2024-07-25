Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»

Президент России Владимир Путин поручил подготовить план строительства выставочного комплекса Национального центра «Россия». Соответствующий документ опубликован 25 июля на сайте Кремля.

«Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией «Дирекция Выставки Достижений «Россия» подготовить план мероприятий по строительству в г. Москве выставочного комплекса Национального центра «Россия»», — говорится в перечне поручений.

Это поручение необходимо исполнить до 1 октября 2024 года, ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

Администрация президента должна преобразовать Организационный комитет по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия» в Организационный комитет Национального центра «Россия» и определить его состав. Это поручение должно быть исполнено к 1 сентября 2024 года, ответственным глава государства назначил Кириенко.

Помимо этого, Путин поручил разработать стратегию представления различных достижений РФ на международных мероприятиях и обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки «Россия» и деятельности одноименного Национального центра.

Ранее, 8 июля, глава государства сообщил, что Национальный центр «Россия» станет продолжением выставки-форума, а его целью будет показать, что РФ есть, чем гордиться. Президент также отметил, что выставка заинтересовала посетителей. Виртуозова тогда рассказала, что экспозицию осмотрели 18,5 млн человек, 99% из них признались, что испытали чувство гордости за свою страну.

До этого, 1 июля, Путин распорядился создать в Москве Национальный центр «Россия». Для этого используют участок в комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское «Экспо» стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраивали культурные мероприятия, насыщенная деловую и образовательную программы. Для посетителей были подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. Форум завершил работу 8 июля, и его окончание отметили масштабным концертом на ВДНХ 6 июля.