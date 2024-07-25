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Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин поручил подготовить план строительства выставочного комплекса Национального центра «Россия». Соответствующий документ опубликован 25 июля на сайте Кремля.

«Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией «Дирекция Выставки Достижений «Россия» подготовить план мероприятий по строительству в г. Москве выставочного комплекса Национального центра «Россия»», — говорится в перечне поручений.

Это поручение необходимо исполнить до 1 октября 2024 года, ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

Администрация президента должна преобразовать Организационный комитет по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия» в Организационный комитет Национального центра «Россия» и определить его состав. Это поручение должно быть исполнено к 1 сентября 2024 года, ответственным глава государства назначил Кириенко.

Помимо этого, Путин поручил разработать стратегию представления различных достижений РФ на международных мероприятиях и обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки «Россия» и деятельности одноименного Национального центра.

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Ранее, 8 июля, глава государства сообщил, что Национальный центр «Россия» станет продолжением выставки-форума, а его целью будет показать, что РФ есть, чем гордиться. Президент также отметил, что выставка заинтересовала посетителей. Виртуозова тогда рассказала, что экспозицию осмотрели 18,5 млн человек, 99% из них признались, что испытали чувство гордости за свою страну.

До этого, 1 июля, Путин распорядился создать в Москве Национальный центр «Россия». Для этого используют участок в комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское «Экспо» стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраивали культурные мероприятия, насыщенная деловую и образовательную программы. Для посетителей были подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. Форум завершил работу 8 июля, и его окончание отметили масштабным концертом на ВДНХ 6 июля.

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