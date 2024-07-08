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Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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РФ есть что показать и чем гордиться, и именно для этого будет создан национальный центр «Россия», который станет продолжением выставки-форума на ВДНХ. Об этом 8 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума «Россия».

«Конечно, нужно создать условия для того, чтобы сам этот нерв того, что делает страна, чем страна живет, и того, чего она добивается, чтобы это было показано. Поэтому мы договорились, <...> национальный центр будем создавать на площадке ЭКСПО. Это решено», — сказал Путин.

Он поблагодарил организаторов выставки «Россия», отметив, что ее удалось преподнести красиво и талантливо и экспозиция вызвала интерес посетителей. Глава государства подчеркнул, что важно сделать национальный центр «Россия», который откроется на территории «Экспоцентра» в Москве и станет продолжением выставки, таким же ярким, как и мероприятие на ВДНХ, и поэтому Путин рассчитывает, что созданием центра займется команда, подготовившая выставку. Президент добавил, что филиалы национального центра планируется открыть и в регионах РФ.

Путин указал, что у России благодаря труду и таланту народа много достижений и стране есть, что защищать — важно показать это доброжелателям, которых у РФ в мире большинство. Кроме того, население страны тоже должно знать, чего добились соотечественники.

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Тогда же гендиректор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова сообщила, что на мероприятии на ВДНХ побывали 18,5 млн человек и 99% посетителей признались в чувстве гордости за страну.

До этого, 1 июля, Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия», чтобы он сохранил наследие одноименной выставки и продолжал демонстрировать достижения страны. Для создания центра, как указано в распоряжении, будет использован участок на Краснопресненской набережной столицы в комплексе «Экспоцентр».

Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское «Экспо» стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраиваются культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Для посетителей также подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. Форум завершает работу 8 июля, и его окончание отметили масштабным концертом на ВДНХ 6 июля.

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