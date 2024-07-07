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Окончание выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметили масштабным концертом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Окончание выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ, которую посетили более 18 млн человек, отметили масштабным концертом. Мероприятие прошло 6 июля.

Участие в концерте принимали Олег Газманов, SHAMAN, Григорий Лепс, ST, Алексей Воробьев и другие. Зрители рассказали, что музыкальное действие им очень понравилось, отметив потрясающую атмосферу.

«Чувства переполняют. Такой концерт. Шикарная атмосфера. Такое единение», — отметила зрительница Татьяна Чурилина.

На выставке-форуме были представлены все 89 регионов с их национальными традициями, культурой, а в самый загруженный ее день было почти 200 тыс. человек. Например, семья Ореховых ждала папу из зоны проведения спецоперации, но они успели из Барнаула к закрытию.

«Мы на поезде ехали двое суток. Нас пятеро. Это наш самый маленький. Нам очень понравилось, мы в восторге», — поделилась эмоциями Наталья Орехова.

Посещали мероприятие и иностранные гости из более чем 120 стран. Это и туристы, и иностранные журналисты, и официальные делегации. Больше всего приезжали из КНДР, Белоруссии, Израиля, Азербайджана, Узбекистана, Кубы, Сербии, Казахстана, Бразилии.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест в мире.

В ходе мероприятия были установлены и рекорды. Например, cибирский силач Михаил Шевляков поставил на выставке один из первых мировых рекордов: согнул 36 металлических прутьев всего за 50 секунд.

Также отмечается, что новый павильон «Атом», один из самых популярных у гостей, останется на ВДНХ. Сюда можно будет прийти и после закрытия выставки.

Слушают вас: как прошел концерт закрытия выставки «Россия» на ВДНХ
Тысячи зрителей приехали специально на шоу, хотя уже не раз посещали экспозицию

Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское «Экспо» стартовало на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраиваются культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы.

Для посетителей также подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. Форум проходит до 8 июля.

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