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Прокуратура утвердила обвинительное заключение опекунше убитого на Урале мальчика

Прокуратура утвердила обвинительное заключение опекунше убитого Далера Бобиева
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительные заключения и направила в суд уголовные дела в отношении опекунши Вероники Наумовой и еще двух человек по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 35-летней женщины-опекуна и молодого человека 2003 года рождения, а также и.о. заведующего детского сада», — говорится в сообщении.

Наумову и молодого человека в зависимости от степени участия в преступлении обвиняют по семи статьям УК РФ, в том числе в убийстве ребенка, умышленном причинении тяжкого вреда здоровья малолетнему, истязании, незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, мошенничестве при получении выплат, а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. И.о. заведующего детсада обвиняют в халатности.

По версии следствия, обвиняемая с декабря 2019 года в течение двух лет истязала Далера из-за личной неприязни и ненависти в связи с его национальной принадлежностью. Женщина избивала его и совершала иные насильственные действия с применением пыток и особой жестокостью. Наумова также не выпускала его на улицу и не позволяла ходить в детский сад на постоянной основе, запрещая общаться с другими детьми. В издевательства опекунша вовлекала племянника ее мужа 2003 года рождения и другую подопечную.

Шестилетний Далер умер 2 декабря 2022 года от механической асфиксии, после того как женщина связала его ноги скотчем, избила и положила в ванну, удерживая под водой. При этом Наумова умолчала о смерти ребенка, получая на него соцвыплаты до июня 2023 года.

Отмечается также, что и.о. заведующего детсада знала об обнаружении телесных повреждений на теле ребенка, но не сообщила об этом уполномоченные органы. Она не проинформировала о непосещении Далером детского сада в течение более чем 200 дней без уважительной причины.

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Тело Далера Бобиева было найдено в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга 29 июня 2023 года после трехдневного поиска. О пропаже заявила сама опекунша утром 26 июня. Женщина была задержана. Она утверждала, что у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

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