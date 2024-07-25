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Эксперт Кадаков рассказал об изменении авторынка в России

Автоэксперт Кадаков: авторынок в России ожидает замедление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Падения авторынка в России в 2024 году не будет, но ожидается проседание и замедление. Такое мнение главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал в четверг, 25 июля.

«С 1 октября поднимут утилизационный сбор, что приведет к подорожанию автомобилей, соответственно, к проседанию и замедлению продаж, но это не падение. Сейчас, наоборот, в ожидании сбора будет рост продаж относительно августа и июля. В целом рост продаж замедляется, это правда, но именно взрывной рост», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, повышение ключевой ставки тоже сыграет свою роль на авторынке.

«Возможно, будут меньше покупать автомобили, потому что много продаж на заемные деньги, которые будут дороже. Но сейчас много кредитов выдается на 7 лет, и человеку по большому счету, образно выражаясь, всё равно, сколько платить в течение семи лет. Люди как-то на это идут. Ключевая ставка кого-то остановит от покупки авто, но это не значит, что рынок обвалится», — считает Кадаков.

Он добавил, что если 26 июля ключевую ставку повысят, то август будет не очень плодотворным для авторынка, но в сентябре и октябре продажи всё равно поднимутся.

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В свою очередь, независимый автоэксперт Дмитрий Попов также считает, что после введения утильсбора падения российского авторынка не произойдет, сообщает 360.ru.

6 мая сообщалось, что по итогам апреля в Россию было ввезено 57,8 тыс. автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Этот показатель стал минимальным за последние десять месяцев, более низкий результат был зафиксирован в июне 2023 года.

Чуть ранее в том же месяце стало известно, что в марте 2024 года владивостокские таможенники оформили 21 тыс. автомобилей, ввезенных физлицами для личного пользования. Это сопоставимо с показателями досанкционного периода, рассказали представители Владивостокской таможни.

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