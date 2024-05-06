Ввоз новых автомобилей в РФ достиг минимума за 10 месяцев

По итогам апреля в Россию было ввезено 57,8 тыс. автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Этот показатель стал минимальным за последние десять месяцев, более низкий результат был зафиксирован в июне 2023 года (55,7 тыс. ед.). Об этом 6 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобилей с пробегом (старше трех лет) во второй весенний месяц ввезли в РФ на 22% меньше, чем в марте (31,6 тыс. ед.). Также апрельский объем оказался на 9% ниже уровня годичной давности.

По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, падение импорта связано с изменением правил ввоза машин, вступившим в силу 1 апреля 2024 года. Импортеры постарались привезти как можно больше автомобилей в марте, а при сегодняшних условиях ввоза падение объемов может продолжиться. В целом по итогам года будет импортировано немного больше автомобилей, чем в 2023 году, считает он.

Всего по итогам четырех месяцев текущего года в Россию было ввезено 270,3 тыс. новых легковых машин (в 2,2 раза больше по сравнению с январем-апрелем прошлого года) и 114,9 тыс. подержанных (–18,6%).

6 мая «Автостат» сообщал, что по итогам апреля в России было реализовано 137 тыс. новых легковых машин, что на 81,2% больше, чем в том же месяце 2023 года. За первые четыре месяца продажи составили 467,7 тыс. ед. (на 89,4% больше, чем в январе–апреле 2023-го).

Ранее, 3 мая, стало известно, что в марте 2024 года владивостокские таможенники оформили 21 тыс. автомобилей, ввезенных физлицами для личного пользования. Это сопоставимо с показателями досанкционного периода, рассказали представители Владивостокской таможни.