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Названы самые популярные автомобили в России по итогам апреля

«Автостат»: продажи легковых авто выросли на 81,2% в апреле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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По итогам апреля в тройку самых популярных легковых автомобилей на российском рынке вошли Lada Granta и Vesta, а также Haval Jolion. Об этом 6 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи Lada Granta составили 19,4 тыс. единиц, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тираж Lada Vesta составил 13,3 тыс. ед., а Haval Jolion — 6,1 тыс. ед. Первую пятерку дополнили внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend. Десятку самых популярных моделей в апреле замкнули Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

В рейтинге брендов по объему продаж лидирует Lada, на долю которой в середине весны пришлось более 30%. Далее идут Haval, Chery, Geely и Changan, следом расположились Omoda, Exeed, Jetour, Belgee и Tank. Все эти марки показали в апреле положительную динамику, самой «скромной» она оказывается у Chery и Exeed, объем реализации которых вырос на 39%. Сильнее всех на низкой базе выросли продажи Changan (рост в 5,7 раза).

По итогам апреля в России было реализовано 137 тыс. новых легковых машин, что на 81,2% больше, чем в том же месяце 2023 года. За первые четыре месяца продажи составили 467,7 тыс. ед. (на 89,4% больше, чем в январе—апреле 2023-го).

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6 мая аналитики сообщали, что средняя стоимость машин с пробегом снижается третий месяц подряд, тогда как на новые автомобили цены вновь начали повышаться. По сравнению с мартом этого года цена выросла на 2,5%, до 3,63 млн рублей.

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