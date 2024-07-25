Политолог указал на попытки США открыть второй фронт против РФ в Грузии

США активно поддерживают оппозицию Грузии, для того чтобы открыть второй фронт против РФ. Об этом 25 июля заявил политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах в октябре государство станет вторым фронтом против России.

«Грузию давят с февраля 2022 года, требуя, чтобы она присоединилась к санкциям против России и открыла второй фронт. <...> [США] готовятся, мы должны внимательно на это смотреть. Эта партия разыгрывается и в Грузии, и в Армении. То, что когда-то получилось у американцев на Украине, они хотят это же проделать и на Южном Кавказе», — сообщил он.

Эксперт отмечает, что пока у Вашингтона это не получается, однако сейчас в Грузию возвращаются наемники, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины. По его мнению, оппозиция использует опыт этих военных, для того чтобы дестабилизировать ситуацию в стране осенью.

«Борьба идет серьезная. Конечно, правящая партия [«Грузинская мечта»], сумев продавить закон об иноагентах, обрубила источники финансирования оппозиции — они же на западные деньги живут и кормятся. <...> Сейчас президент страны Саломе Зурабишвили, которая сама настоящий иноагент, пытается через Конституционный суд это опротестовать. Я полагаю, что власть выстоит», — высказался Светов.

Он также подчеркнул, что действующая власть не является пророссийской и ее представляют политики нового поколения, которые в первую очередь выступают за суверенитет государства. Так, они отказываются от антироссийских санкций, но в то же время выступают за евроинтеграцию и вступление в НАТО, напомнил собеседник издания.

Помимо этого, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент государства Камала Харрис могут снизить давление на Грузию, поскольку для них главная цель — сконцентрировать усилия против Китая. В то же время Евросоюз продолжит попытки влиять на Тбилиси, добавил политолог.

Накануне Кобахидзе обратился к США с предложением перезагрузить двусторонние отношения. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил «Известиям», что такой шаг связан с попыткой Тбилиси избежать государственного переворота, который может попытаться совершить Вашингтон. Так, Грузия нацелена на диалог, в то время как США проявляют приемы неоколониализма.

Отношения Тбилиси с Вашингтоном обострились после принятия Грузией закона об иноагентах 14 мая. Президент Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и заморозили оказание помощи стране. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских рестрикций. Кобахидзе назвал их оскорбительными.