Образа выражение: Николас Кейдж — психопат и корейский ответ «Головоломке»

В российский прокат выходит комедийная драма «Моя семья» со звездой сериала «Девочки» Линой Данэм и Стивеном Фраем, герои которых — дочь и отец — отправляются в путешествие и ищут путь к пониманию своего прошлого и друг друга. Неузнаваемый Николас Кейдж играет жуткого психопата в одном из самых ожидаемых хорроров года «Собиратель душ». Корейские кинематографисты представляют свою версию «Головоломки» — мультфильм «Мир в моей голове», а также учат любви к братьям нашим меньшим в «Хвостатом переполохе». «Известия» рассказывают о том, что посмотреть в кино в выходные.

«Моя семья» 18+

Режиссер: Юлия фон Хайнц. В ролях: Лина Данэм, Стивен Фрай, Андре Хеннике, Збигнев Замаховский, Томаш Влосок, Венанти Носул, Ивона Бельска, Мария Мамона, Роберт Баста

Драма с элементами комедии, которая заставит задуматься об отношениях с близкими, вдохновлена книгой австралийской писательницы Лили Бретт «Слишком много мужчин» 1999 года. Сняла ее немецкий режиссер Юлия фон Хайнц, а главные роли исполнили Лина Данэм («Девочки») и Стивен Фрай («Дживс и Вустер», «Двенадцатая ночь»).

«Моя семья» — трогательная история, в центре которой журналистка Рут и ее отец, периодически раздражающий девушку своими добродушно-забавными выходками. Рут не сразу понимает, что это своего рода защитная реакция. Мужчина когда-то пережил холокост. Вместе они отправляются в Польшу по местам его юности, где им предстоит найти путь друг к другу.

«Мир в моей голове» 12+

Режиссер: Ким Да-хи. В ролях: Юн А-ён, Щин Бом-щик, Сон Ха-рим, Чон Джэ-хон, Ан Со-и, Са Мун-ён, Ли Сыль, Пак Чи-юн, Щим Гю-хёк, Ом Сан-хён

Корейский ответ нашумевшей «Головоломке», но уже со взрослой героиней. Юми — обычная офисная сотрудница, в которой себя могут узнать многие. Девушка вдруг задается вопросом, на своем ли она месте, а еще она переживает из-за грядущего конкурса писателей. Вдобавок у нее закрутился роман с коллегой по работе. В этот момент в голове озабоченной всем этим Юми десятки клеток, отвечающих за любовь, тревожность, память, гордость, рацио и многое другое, пытаются ужиться друг с другом и сделать всё, чтобы их хозяйка была счастлива.

«Собиратель душ» 18+

Режиссер: Осгуд Перкинс. В ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли, Дакота Долби, Кирнан Шипка, Джейсон Уилльям Дэй

Сайт с хроникой преступлений вымышленного маньяка, номер телефона, позвонив по которому, можно услышать его голос, — изобретательная и интригующая рекламная кампания превратила «Собирателя душ» в один из самых ожидаемых хорроров года. Впрочем, несколько завысив ожидания. Работа режиссера Осгуда Перкинса — странный и местами пугающий детективный фильм ужасов с неузнаваемым Николасом Кейджем в роли сатаниста-психопата. Создать жуткий образ звезде Голливуда помог реальный опыт — его мать страдала шизофренией.

Агент Ли Харкер охотится за неуловимым и загадочным психопатом, так называемым Собирателем душ, жертвами которого многие годы становятся целые семьи. Отцы по необъяснимым причинам убивают своих детей, жен, а потом и себя. Единственная зацепка — странные шифры на местах преступлений. Пытаясь их разгадать, Харкер даже не догадывается, что ее связывает с преступником.

«В потоке трех стихий» 12+

Режиссер: Ирина Гобозашвили. В ролях: Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова, Мария Сычева, Полина Ларина, Марсель Бакаев, Роман Измайлов, Артем Сильченко

Российский фильм для поклонников жанра спортивной драмы с Александром Головиным в главной роли. Фильм снят с целью развития и популяризации прыжков в воду и к столетию этого вида спорта в России.

Выдающийся Влад Фокин переживает кризис — он больше не видит стимула в постоянных тренировках и смысла в получении очередной награды. Поэтому ему кажется интересным предложение отправиться в Крым на соревнование по прыжкам в воду с экстремальных высот, чтобы втереться в доверие к местной преступной банде. Та грабит элитные дома на побережье и скрывается, ныряя в воду.

«Хвостатый переполох» 16+

Режиссер: Ким Дон-мин. В ролях: Юн Ё-джон, Ким Юн-джин, Ю Хэ-джин, Чон Сон-хва, Ким Со-хён, Ли Хён-у, Тхан Джун-сан, Ку Щи-ён, Дэниэл Хенни, Ким Сан-ук

Добрая корейская комедия о дружбе с домашними питомцами. В фильме снялся Ю Хэ-джин, известный по фильму «Таксист» (2017). Озвучил его в российском дубляже блогер Алексей Жидковский.

По сюжету, молодая девушка управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных четвероногих. Правда, домовладелец от такого соседства не в восторге. Но устоять даже самому черствому человеку перед милыми животными — задача непростая.

«Юность» — журнал, устремленный в будущее» 12+

Режиссер: Даниил Духовской, Дмитрий Завильгельский

Документальный фильм, созданный к 70-летию журнала «Юность». Он содержит архивную кинохронику, отчасти ранее неизвестную, запечатлевшую легендарных поэтов, писателей и художников, связанных с изданием: Валентина Катаева, Бориса Полевого, Евгения Евтушенко, Василия Аксёнова, Стасиса Красаускаса.

Лента повествует о судьбе знаменитого литературно-публицистического ежемесячника, о которой сегодня с экрана рассказывают те, кто работал и публиковался в журнале в разные годы. Среди героев — поэт Юрий Ряшенцев, литературовед и писатель Евгений Сидоров, прозаик Евгений Попов, публицист Алла Гербер, режиссер Марк Розовский, внучка первого главного редактора «Юности» литератор Тина Катаева и другие.