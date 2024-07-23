Не один в машине: «Водитель-олигарх» возглавил отечественный прокат

С первой строчки в российском кинопрокате cтартовал «Водитель-олигарх», заработав за выходные больше 70 млн рублей. Новинка с большим отрывом обогнала комедию «Не одна дома» с одним из главных детских кумиров в главной роли — блогером Миланой Хаметовой. Третью строчку пьедестала заняла биографическая драма «Мадам Клико». Ниже в рейтинге под прикрытием короткометражек расположились четвертый «Гадкий я» и вторая «Головоломка». «Известия» — об итогах киноуикенда.

Тройка лидеров

Мажор снова в деле — фильм «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в главной роли стал лидером отечественного бокс-офиса по итогам дебютных выходных. В центре сюжета искушенный богатствами Тимур, который проматывает отцовские деньги и от нечего делать развлекается, заключая необычные пари. Одно из таких — устроиться личным водителем к весьма капризной хозяйке и попытаться задержаться в должности на определенный срок.

По данным ЕАИС, в период с 18 по 21 июля комедия получила около 16,5 тыс. сеансов и заработала 73,3 млн рублей. Показатель это невысокий относительно предыдущих громких релизов. Взять, например, «Сто лет тому вперед», который в первые киновыходные заработал больше 300 млн рублей. Впрочем, учитывая, что летом посещаемость кинотеатров традиционно падает, касса «Водителя-олигарха» объяснима.

— Для этого лета неплохой результат, фильм взял максимум зрительского внимания и сработал в рамках ожиданий. Комедии лидируют как жанр, когда речь идет о локальном контенте, — объяснила «Известиям» глава киносети КАРО Ольга Зинякова.

Эксперт также добавила, что прокат всё же оживился со спадом жары. Сейчас посещаемость кинотеатров за уикенд держится около отметки в 1 млн зрителей.

На вторую строчку бокс-офиса опустился лидер предыдущего уикенда — еще одна отечественная комедия «Не одна дома». Незамысловатый сюжет во многом напоминает хит Криса Коламбуса с Маколеем Калкиным. Пятиклассница Маша (Милана Хаметова) на время командировки родителей в исполнении Давы и Равшаны Курковой остается под присмотром няни, которая планирует обчистить дом. Школьница оказывается не из робкого десятка и решает показать коварной злодейке, кто в доме хозяин. Лента записала на свой счет еще 32,4 млн рублей, что в два раза меньше, чем у лидера проката.

На третьей строчке пьедестала расположилась биографическая драма «Мадам Клико» (ориг. Widow Clicquot — «Вдова Клико») с Хейли Беннетт в роли Барбы-Николь Клико — предпринимательницы, которая, овдовев в молодости, взвалила на свои плечи бизнес покойного мужа по производству шампанских вин. Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто. По итогам первого уикенда «Мадам Клико» заработала всего 17,3 млн рублей.

— Очевидно, прокатчики решили, что сейчас релевантный момент для выхода картины на экраны. У фестивального кино своя аудитория. И конкурировать приходится с другим фестивальным кино, а осенью таких новинок гораздо больше, они могли бы перетянуть внимание. Рынок сильно перестраивается, и прокатчики исследуют его, пробуют различные варианты, рискуют. Благодаря таким решениям пустующее лето демонстрирует хоть какое-то разнообразие. Результаты «Вдовы Клико», исходя из общего контекста, в порядке, и у фильма есть шансы добрать кассу благодаря сарафану, — считает Ольга Зинякова.

Здесь все: богатыри, миньоны и Максин

В топе по-прежнему занимают почетные места короткометражки. С ними прокатывают неофициальные новинки: четвертую часть «Гадкого я» и вторую «Головоломку», которая, к слову, стала вторым самым кассовым мультфильмом в истории, пока что уступая лишь «Холодному сердцу 2». Такие показы тоже сказываются не лучшим образом на сборах официального проката.

— Семейный локальный контент и так в жесткой конкуренции, а пиратские показы съедают значимую часть пирога официального проката, — отмечает Ольга Зинякова.

Так, например, короткие метры «Сколько весит облако?» и «Дальше собственного носа» показали наибольшую среднюю заполняемость зала — 23 и 22 человека на сеанс соответственно. Для сравнения, у российского мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» — всего девять. Лента в минувший уикенд опустилась с шестой на седьмую строчку. Хотя справедливо будет отметить, что в прокате она уже месяц. За минувший уикенд «Богатыри» записали на свой счет еще 10 млн, таким образом их общие сборы составили 224,7 млн. Девятую строчку занял «Астрал. Ночной кошмар» с 9,1 млн. А нашумевший фильм «Максин ХХХ» с 7,7 млн замыкает десятку топа.

— Сложно назвать «Максин ХХХ» массовым кино, да и рейтинг у него 18+. Поэтому первая пятерка для фильма заблокирована. Но падение менее чем в 50% для такого фильма — это хороший результат, а на первом уикенде он и вовсе подобрался близко к лидерам проката, что является индикатором интереса аудитории, — заключила Ольга Зинякова.

Предстоящий уикенд вряд ли отличится грандиозными сборами. Однако любопытные новинки он всё же готовит. В российский прокат выходят южнокорейский ответ «Головоломке» — мультфильм «Мир в моей голове», драма «Моя семья» о путешествии дочери и отца по местам его детства, «Собиратель душ» с Николасом Кейджем для фанатов детективных хорроров.