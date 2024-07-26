Занимательная экономика: Россия выдаст другим странам на треть больше госкредитов

В этом году Россия выдаст другим государствам кредитов на полтриллиона рублей — это почти на треть больше, чем было в 2023-м. Такие данные приводит Счетная палата в заключении на обновленный бюджет («Известия» их изучили). Речь о долгосрочных инвестициях в экономику стран-партнеров, совместных инфраструктурных проектах, а также — о ссудах на закупку отечественной продукции. Эксперты уверены: такие вложения не только укрепят позиции РФ на мировой арене, но и обеспечат длительные поступления в казну. На какие цели идут российские деньги и как их возвращают — в материале «Известий».

Сколько кредитов выдает Россия другим государствам

В этом году Россия планирует выдать 492 млрд рублей государственных кредитов другим государствам и зарубежным юридическим лицам. Это на 30% больше, чем было в 2023-м (378 млрд), следует из заключения Счетной палаты на поправки к бюджету 2024-го. Обновленный план уже одобрила Госдума.

Аудиторы отмечают, что на май РФ уже предоставила займов на 103 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Оценка по выдаче кредитов другим странам была увеличена на 5% — изначально в финансовый план закладывались 468 млрд расходов на эти цели в 2024-м, следует из данных Счетной палаты. Всего же за ближайшие три года на такие займы собираются выделить почти 1,5 трлн, говорится в пояснительной записке Минфина к бюджету на 2024–2026 годы («Известия» с ней ознакомились). Редакция направила запрос в ведомство.

Эти средства необходимы для завершения действующих проектов и выполнения обязательств России по межправительственным договоренностям. Еще одна цель — финансовая поддержка экспорта в отраслях, где сохраняется высокая конкурентоспособность отечественной продукции, отмечается в пояснительной записке Минфина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Справка «Известий» Межправительственные кредиты бывают финансовыми и экспортными. Последние предоставляет страна-экспортер импортеру-заемщику, чтобы он использовал ссуду на закупку товара в первом государстве. Такая мера стимулирует экспорт той страны, которая выдает кредиты.

Общие расходы федерального бюджета в 2024-м ожидаются в размере 37,2 трлн рублей. Соответственно, запланированные межгосударственные займы составят 1,3% от них, подсчитал первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов.

Эксперт добавил: за прошедшие три года Россия предоставила таких ссуд на 1,1 трлн. Если учесть расходы казны за 2021–2023 годы (88 трлн), то получится, что отношение займов к ним составило те же 1,3%, отметил он. То есть, по словам Алексея Виноградова, говорить о существенном наращивании кредитования других стран относительно всех трат казны не приходится.

Какие страны должны России

Данные по заемщикам и их долгам — это гостайна, отметил Алексей Виноградов. Тем не менее, по последним сведениям Всемирного банка (ВБ), совокупная задолженность иностранных государств перед РФ на конец 2022-го составила $28,9 млрд (примерно 2,5 трлн рублей по курсу ЦБ на 25 июля). За год она увеличилась почти на 9%, или на $2,3 млрд. По данным ВБ, крупнейшими должниками России на конец 2022-го были:

Белоруссия — $8,2 млрд;

Бангладеш — $5,9 млрд;

Индия — $3,8 млрд;

Египет — $1,8 млрд;

Вьетнам — $1,4 млрд.

Большая часть займов ($28 млрд) приходилась на долгосрочный долг, то есть подлежащий уплате через год или более, отмечает ВБ.

Опоры строящегося железнодорожного моста участка железной дороги Решт – Астара в Иране Фото: commons.wikimedia.org

— Россия — один из крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран. Большая часть займов, которые РФ выдает по межправительственным соглашениям, представляет собой финансирование совместных коммерческих проектов, на отдачу от которых в перспективе рассчитывают наши власти, — поделилась доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Так, в прошлом году Россия и Иран подписали соглашение о достройке участка железной дороги протяженностью 162 км между городами Решт и Астара. По договору РФ должна выделить на эти цели кредит на €1,3 млрд из необходимых €1,6 млрд. Проект будет важным звеном в международном транспортном коридоре Север – Юг. Торговый маршрут соединит Индию, Иран, Россию, Азербайджан и ряд других стран.

Кроме того, ранее РФ выделила Ирану $1,4 млрд на строительство электростанции «Сирик», а также €500 млн на АЭС «Бушер». Россия реализует и множество проектов по строительству атомных электростанций с использованием межправительственных займов — в частности, в Турции, Индии, Бангладеш, Египте, Китае и Венгрии, напомнил Александр Виноградов.

Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер» в Иране Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Жизненный цикл АЭС может составлять от 50 лет, отметил эксперт. Предполагается, что всё это время российская компания продолжит обслуживать ее, при этом платя налоги в бюджет РФ. В итоге поступления в казну от таких проектов многократно перекрывают суммы предоставленных госзаймов на их строительство, отметил Александр Виноградов.

Кроме того, экспортные ссуды поддерживают зарубежные закупки отечественной продукции — транспорта, вооружений, атомный экспорт, добавила Елена Воронкова из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Как иностранные государства возвращают выданные Россией кредиты

Вместе с тем, согласно заключению Счетной палаты, оценка по возврату госкредитов другими странами была снижена в 1,5 раза в 2024-м — с 99 млрд до 49,7 млрд рублей. Как отмечают аудиторы, это связано с изменениями условий межправительственных соглашений. Впрочем, детали этих изменений не раскрываются.

В прошлом же году зарубежные государства вернули в федеральную казну РФ 98 млрд, оценили аудиторы. Только процентные доходы от российских кредитов составили 42 млрд рублей — это вчетверо больше по сравнению с 2022-м.

— Списания долгов и отсрочки платежей часто становятся предметом политического взаимодействия. Например, в прошлом году президент РФ заявил о прощении $23 млрд африканским странам, — напомнил директор центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вероятно, Африке списали долги, потому что там не оказалось возможности их выплачивать или в обмен на допуск российского бизнеса к совместной добыче полезных ископаемых, полагает Владимир Чернов. Что касается Индии и Турции, которые сейчас представляют особый торговый интерес для России, то им могли отодвинуть сроки выплат по кредитам, добавил эксперт.

Как напомнила завкафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарья Динец, Россия недавно также предоставила отсрочку по платежам Белоруссии.

Кроме того, у стран-заемщиков возникают технические затруднения с погашением задолженности из-за нарушения платежной инфраструктуры в связи с западными санкциями, отметила Елена Воронкова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Также, по ее словам, многие развивающиеся государства, которые взяли у РФ ссуды, до сих пор не могут преодолеть последствия глобальных кризисов последних лет, например, вызванных пандемией.

Рост объемов бюджетных расходов на госкредиты указывает на то, что российская внешнеэкономическая деятельность всё более адаптируется к новым геополитическим условиям, а страна интенсивно развивает сотрудничество с дружественными государствами, считает Елена Воронкова из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Политическое сближение обычно обеспечивает поддержку на внешней арене, что может отражаться на различных голосованиях по резолюциям в ООН и G20, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, это также ведет к наращиванию объемов во внешнеторговых отношениях, что в условиях переориентации экспорта и импорта из-за санкций положительно воздействует на экономику РФ.