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Цена квадратного метра на первичном рынке жилья Новой Москвы выросла за год на 9%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам первого полугодия 2024 года средневзвешенная цена 1 кв. м жилья в Новой Москве составила 246 580 рублей. За год стоимость выросла на 9%, как следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 25 июля.

При этом, по подсчетам аналитиков, средневзвешенная цена 1 кв. м квартир составила 246 740 рублей, а апартаментов — 241 680 рублей.

В первом полугодии было зарегистрировано 14,2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Во II квартале было совершено 9 тыс. сделок по ДДУ — показатель увеличился за квартал на 71%. В компании добавили, что на фоне ожидания завершения программы льготной ипотеки на рынке новостроек Новой Москвы в июне было отмечено максимальное количество сделок по ДДУ за весь рассматриваемый период — 4 тыс. ДДУ: рост за месяц составил 50,2%, по отношению к июню 2023-го показатель увеличился на 139%. При этом в июне 2024-го средняя площадь лота в ДДУ сократилась до 43,07 кв. м, что является минимальным значением за весь рассматриваемый экспертами период в Новой Москве.

«Активный спрос в Новой Москве объясняется стремлением покупателей успеть приобрести недвижимость до окончания льготной ипотеки по наиболее доступным ценам. Если размер кредита по программе льготной ипотеки не превышает 6 млн рублей, то максимальная стоимость квартиры, что возможно приобрести по льготной ипотеке с минимальным первоначальным взносом 30%, составляет 8,57 млн рублей. В начале июня в старой Москве экспонировалось 0,8 тыс. квартир в бюджете до 8,57 млн рублей, а в Новой Москве — 4,9 тыс. В конце июня таких предложений в Новой Москве осталось 3,9 тыс. (–20,4% за месяц)», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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Ранее, 19 июня, сообщалось, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в столице выросла на 70,9%. По информации «Метриум», средняя цена 1 кв. м в новостройке города во II квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей. При этом максимальный рост цен был зафиксирован в ЮАО (+133,2%), минимальный — в САО (+67,8%).

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