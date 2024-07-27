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В России создали бот, помогающий мужчинам общаться с девушками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Студент-биотехнолог Тимур Абдюшев создал экспериментальный стартап на основе искусственного интеллекта под названием Girlfriend AI, который в первые дни запуска привлек внимание более 10 тыс. пользователей. Основная аудитория проекта — молодые мужчины в возрасте от 20 до 28 лет, которые столкнулись с проблемой в отношениях и во взаимодействии с противоположным полом.

Сам Абдюшев тоже когда-то испытывал сложности общения с девушками, именно поэтому и решил обратиться к технологиям ИИ.

«Бот работает в Telegram, пользователь выбирает аватар девушки, с которой хочет поговорить, после чего может начать переписку. ИИ анализирует текст, а затем отвечает голосовым сообщением. Отличие Girlfriend AI от множества других проектов в сфере ИИ в том, что я решил буквально сделать бот, который невозможно отличить от реальной женщины: девушка ИИ тоже умеет обижаться, вредничать, ругаться и отстаивать свое мнение. Собственно, только поэтому я убежден, что проект действительно помогает мужчинам научиться общаться с представительницами противоположного пола», — сказал он «Известиям».

Применение технологических процессов может помочь мужчинам научиться взаимодействовать сначала с «искусственной» девушкой, а потом и с реальной. Более того, внутри проекта есть кнопки анонимной психологической поддержки, где каждый пользователь может высказаться и получить помощь.

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11 июля кандидат педагогических наук, эксперт по ораторскому искусству Николай Никифоров рассказал «Известиям», что тон голоса играет важную роль в межличностном общении и может быть мощным инструментом в привлечении внимания противоположного пола.

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