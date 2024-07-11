Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола

Тон голоса играет важную роль в межличностном общении и может быть мощным инструментом в привлечении внимания противоположного пола, рассказал «Известиям» 11 июля кандидат педагогических наук, эксперт по ораторскому искусству Николай Никифоров.

«Женщины больше предпочитают мужчин с низким тоном голоса, поскольку он ассоциируется с силой и надежностью. Кроме того, согласно ряду исследований, у мужчин с низким тоном голоса уровень тестостерона выше, а уровень кортизола — ниже. Это означает, что иммунная система работает лучше. На неосознанном уровне женщины определяют, что мужчина более здоровый, что важно для продолжения рода и дальнейшей защиты «потомства». Сами же мужчины оценивают обладателей низкого тона голоса как более доминантных», — рассказал Никифоров.

В то же время мужчины находят высокий тон голоса у женщин более привлекательным, так как он воспринимается как признак молодости и здоровья.

«Помимо тона голоса важна эмоциональная окраска речи. Голос, который передает энтузиазм и уверенность, более привлекателен, чем монотонный или неуверенный. Интонация может передавать интерес к собеседнику и создавать ощущение близости и понимания», — добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, скорость, с которой человек говорит, также может влиять на восприятие: слишком быстрая речь считывается как признак нервозности, в то время как слишком медленная речь кажется скучной. Умеренная скорость с паузами для акцентирования внимания на важных моментах добавляет общению динамичности и вызывает интерес.

«И, наконец, использование метафор, аналогий и шуток усиливает эффект привлекательности голоса. Считается, что человек, умеющий вовремя пошутить, всегда выглядит более привлекательно, нежели скупой на юмор собеседник. Особенно это касается самоиронии — этот навык делает человека вообще неуязвимым для любого вида манипуляций и критики», — рассказал он.

10 июля директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что гонка за стандартами красоты у женщин связана с тем, что для многих женщин психологически важен вопрос о состоятельности на брачном рынке, вопрос конкурентности среди взрослеющих и стареющих женщин.