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В отношении главы «Укрэнерго» возбудили уголовное дело о взяточничестве

ВАКС Украины: главу «Укрэнерго» Кудрицкого заподозрили во взяточничестве
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Фото: commons.wikipedia.org
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело в отношении главы правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по подозрению во взяточничестве. Соответствующее решение в четверг, 25 июля, опубликовано в украинском едином государственном реестре судебных решений.

Кудрицкого обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем.

«Речь идет о легализации средств, полученных преступным путем (ст. 209), злоупотреблении служебным положением (ст. 364) и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368)», — пояснило агентство УНИАН со ссылкой на реестр.

Фигуранту грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Также предусматривается конфискация имущества.

Отмечается, что Кудрицкого обвинили в коррупции в тот момент, когда в украинской энергетике сложилась критическая ситуация.

«Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов и коррупции»
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Ранее, 9 июля, на Украине выявили и задержали высокопоставленных таможенных чиновников, которые «обложили данью» региональные отделения таможни. Следствие установило, что чиновники систематически требовали неправомерную выгоду от руководителей региональных отделений госструктуры, обещая должностным лицам не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности и прикрывать служебные нарушения работников. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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