Reuters указало на снижение деловой активности во Франции из-за политического кризиса

Бизнес-климат во Франции за последний месяц значительно ухудшился на фоне политического хаоса. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило Reuters со ссылкой на данные доклада Национального института статистики и экономических исследований.

По мнению крупных промышленников, влияние на деловую жизнь оказали досрочные выборы во французский парламент.

Так, финансовый директор LVMH Жан-Жак Гийони заявил, что «политическая и налоговая неопределенность во Франции» повлияла на планы компании по обратному выкупу акций.

«Нынешнее и предшествующее правительства планировали ограничить обратный выкуп акций. Никто не знает, какие планы будут у будущего правительства. Поэтому лучше пока ничего не предпринимать», — пояснил он инвесторам.

Генеральный директор французской компании-поставщика автомобилей Opmobility Лоран Фавр подчеркнул, что промышленникам важна стабильность.

«Когда мы меняем политику каждые три минуты, это никогда не бывает хорошо. Для бизнеса неизвестность означает стресс и, как следствие, отсутствие инвестиций», — сказал топ-менеджер.

Авторы материала напомнили, что 25 июля президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести инвестиционный саммит с участием крупнейших компаний, где будут присутствовать руководителиTesla, LVMH, Coca-Cola, Samsung, TikTok и других бизнес-гигантов. В администрации французского лидера ранее сообщали, что саммит позволит президенту развеять опасения инвесторов в отношении политического кризиса.

«Основной целью [саммита] будет объяснение руководителям иностранных компаний выбора, сделанного президентом, в частности роспуск [парламента]. Для иностранных инвесторов важна проводимая [государством] политика, преемственность и стабильность, обеспечивающие определенность. И президент постарается заверить присутствующих генеральных директоров в правильности сделанного им выбора», — заявили в Елисейском дворце.

Ранее, 23 июля, блок французских левых партий «Новый народный фронт», одержавший победу на выборах в парламент страны, пришел к единому согласию о подходящем кандидате на пост премьер-министра Франции — Люси Касте. Она окончила Институт политических исследований Sciences Po и Лондонскую школу экономики. На свою первую должность была назначена в генеральное управление казначейства Франции.

В тот же день Макрон не собирается назначать нового главу правительства страны, а также не будет менять состав кабинета министров как минимум до середины августа, пока в Париже не закончатся Олимпийские игры – 2024.

8 июля на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места.