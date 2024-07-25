Куба анонсировала заход военных кораблей РФ в порт Гаваны в конце июля

Группа кораблей Балтийского флота Военно-морского флота (ВМФ) России зайдет в порт Гаваны с 27 по 30 июля. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в минобороны Кубы.

«С 27 по 30 июля рабочий визит в порт Гавана совершит группа кораблей Балтийского флота Российской Федерации в составе учебного корабля «Смольный», патрульного корабля «Неустрашимый» и нефтяного танкера «Ельня», — говорится в сообщении министерства на его странице в соцсети Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).

В ведомстве отметили, что подобные визиты иностранных военно-морских сил — историческая практика сотрудничества правительства Кубы с государствами, которые поддерживают с ней дружеские отношения.

Во время пребывания на Кубе российские моряки встретятся с главнокомандующим военно-морскими силами (ВМС) Кубы Луисом Рейесом Лопесом и губернатором Гаваны Рейнальдо Гарсией Сапатой. Кроме того, экипажам кораблей РФ покажут исторические и культурные достопримечательности столицы.

В министерстве добавили, что кубинцы смогут посетить корабль «Смольный» 28 и 29 июля.

Ранее, 12 июня, корабельная ударная группа Северного флота в составе атомной подводной лодки (АПЛ) «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин» и спасательного буксира ВМФ РФ «Николай Чикер» зашла в порт Гаваны в рамках дальнего похода. До этого она завершила учения по применению высокоточного оружия. Официальный визит российской делегации продлился с 12 по 17 июня.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес 16 июня посетил фрегат «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань». Он поприветствовал экипажи словами «Добро пожаловать, друзья из России!».

Позже, 20 июня, посол РФ на Кубе Виктор Коронелли отметил, что заход судов Северного флота в порт Гаваны — новая строка в отношениях и военном сотрудничестве России и Кубы. Дипломат рассказал, что «Адмирал Горшков» три дня был открыт для посещения широкой публики и его осмотрели тысячи людей.