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Корабли Северного флота РФ завершили учения и прибыли в порт Гаваны

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Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота
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Отряд кораблей Северного флота России завершил учения по применению высокоточного оружия и вошел в порт Гаваны, столицы Кубы. Об этом 12 июня сообщили в Минобороны РФ.

«В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба», — говорится в сообщении министерства.

Там рассказали, что в ближайшие несколько дней экипажи этих судов поучаствуют в протокольных мероприятиях, а также смогут отдохнуть после тренировок и познакомиться с достопримечательностями Гаваны.

Кроме того, министерство поделилось кадрами учений отряда кораблей и их прибытия в порт кубинской столицы.

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Накануне, 11 июня, в Атлантическом океане начались учения Северного флота по применению высокоточного оружия. Экипажи фрегата и подлодки в рамках этих тренировок отработали удары по целям, изображающим корабельные группировки условного противника на удалении более 600 км.

До этого, 16 мая, более чем 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях в заливе Петра Великого. Там моряки отрабатывали свои умения по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками, используя крупнокалиберные пулеметы «Корд» и «ДШК», а также штатные зенитные артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М.

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