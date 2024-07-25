Суд рассмотрит жалобу телеведущей Лазаревой по делу о пропаганде терроризма 1 августа

Московский городской суд 1 августа зарегистрировал жалобу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о пропаганде терроризма. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает корреспондент «Известий».

Таким образом, будут рассмотрены материалы апелляционной жалобы фигурантки на постановление Замоскворецкого суда по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

10 июля СК РФ потребовал заочного ареста телеведущей, предъявив обвинения по вышеуказанной статье. В тот же день Замоскворецкий районный суд столицы заочно арестовал ее.

В июле 2022-го Минюст РФ внес телеведущую в реестр физических лиц-иноагентов. МВД России объявило ее в розыск 13 июня текущего года, а 19 июня она была добавлена в список террористов и экстремистов.

В оправдании и поддержке экстремистских действий ранее был уличен топ-менеджер ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он называл преступников, организующих диверсии и акты саботажа, «смелыми людьми».